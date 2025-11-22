EsSalud confirmó que hubo un error en el examen de rodilla del paciente Juan Pablo Chumbipuma Maldonado. | Composición LR/EsSalud/Freepik

Juan Pablo Chumbipuma Maldonado, asegurado de EsSalud, acudió el 14 de noviembre al Policlínico Juan José Rodríguez Lazo, en el distrito de Chorrillos, para realizarse un examen médico en su rodilla, pero al recibir los resultados se encontró con un informe correspondiente a una ecografía de mama femenina, con descripciones clínicas que no guardaban relación con su diagnóstico. Aunque el procedimiento había sido correctamente solicitado, el reporte entregado incluía la evaluación de glándulas mamarias. Ante la denuncia pública del caso, EsSalud lo calificó como un “caso aislado”, aunque no es la primera vez que ocurre un error de este tipo en el mismo nosocomio.

El paciente compartió su reclamo en la red social X (antes Twitter), donde publicó imágenes del documento. En la primera hoja se detallaba el examen “76880.03 – Ecografía de Rodilla”, pero el contenido posterior incluía términos como “parénquima glandular” y “evaluación de ductos”, además de una conclusión con clasificación BIRADS, usada en estudios mamarios. Chumbipuma acudió nuevamente al policlínico para exigir explicaciones y someterse otra vez al procedimiento.

¿Qué sucedió en el policlínico de Chorrillos?

La ecografía fue realizada por el tecnólogo Benites Olivas Héctor Enrique. Aunque el procedimiento está correctamente descrito, el informe adicional pertenece a una paciente femenina, con descripción anatómica de las mamas (Mamas ecográficamente conservadas. BIRADS 1), sin relación con el examen que solicitó el asegurado.

Examen médico de Juan Pablo Chumbipuma Maldonado. Fuente: X

Según el testimonio del asegurado, de 40 años, tras acudir a su cita y realizarse el estudio, recibió un informe que no correspondía con lo efectuado. “Fui por una ecografía de rodilla y me entregaron ese resultado de mamas”, señaló el paciente indignado en una entrevista.

Además, tuvo que regresar al centro médico para exigir una nueva evaluación, lo que implicó faltar al trabajo. “Uno confía en el sistema, pero errores como este generan desconfianza y hacen perder tiempo”, agregó.

Vocero de EsSalud responde

Ante lo sucedido, EsSalud emitió un comunicado en el que reconoció la equivocación y anunció medidas correctivas. El doctor Luis Rosales Pereda, gerente de Servicios Prestacionales de Nivel I y II de la red Rebagliati, confirmó que el paciente recibió un diagnóstico erróneo. No obstante, calificó el caso como “un hecho aislado”, a pesar de que ya se había reportado un error similar en el mismo centro médico.

Rosales lamentó lo ocurrido y afirmó que se ha solicitado un informe al director del policlínico, además de una auditoría interna a cargo de la Oficina de Calidad. También indicó que los resultados correctos ya están disponibles en la historia clínica del asegurado y en la plataforma institucional.

A pesar del error, el vocero de EsSalud destacó el nivel académico del personal médico y defendió el proceso de selección del personal. “No podemos generalizar”, remarcó.

Asimismo, señaló que el caso será evaluado mediante un proceso disciplinario interno. “Estamos trabajando en mejorar la atención y realizamos reuniones de calidad para prevenir situaciones similares”, indicó Rosales.

Comunicado sobre caso de paciente afectado. Créditos: EsSalud

Antecedente en Chorrillos

No se trata del primer error en el Policlínico Juan José Rodríguez Lazo. En octubre, una mujer de 70 años denunció haber recibido un diagnóstico que no correspondía a su género ni a su condición médica. Tras someterse a un control ginecológico, le entregaron un informe con diagnóstico de hipertrofia prostática, patología exclusiva de varones.

En diálogo con La República, Aurora Ortiz García relató que, tras una espera de dos meses, el sistema arrojó que padecía de prostatitis. La paciente exigió una copia del resultado para formular una denuncia formal, aunque al principio el médico se negó a entregársela.

Ortiz, quien convive con enfermedades crónicas y cuida de un hijo con discapacidad, manifestó su indignación. “No podía creerlo. ‘¿Es una broma?’, le pregunté al médico. Pero me respondió que el resultado estaba en la computadora. No era una broma”, declaró.

Tras el grave error de diagnóstico por parte del Policlínico de la Red Prestacional de Rebagliati, el hijo mayor de la paciente vulnerada sentó una denuncia en contra del centro de salud. Foto: La República.

