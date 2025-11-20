HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Caen alias ‘La China’ y ‘Cucaracha’, miembros de ‘Los Avezados del Cerro’, implicados en extorsión a mototaxistas en VES

La Policía confirmó que Steven Yordi Gaspar Casilla y Margarita Yesenia Atoche Pérez registran antecedentes penales por los delitos de extorsión y robo, respectivamente. Además, ambos se hacían pasar por integrantes de la organización criminal 'Los Gallegos' para intimidar a sus víctimas.

Los integrantes de "Los Avezados del Cerro" extorsionaban a comerciantes y mototaxistas en Villa El Salvador.
Los integrantes de "Los Avezados del Cerro" extorsionaban a comerciantes y mototaxistas en Villa El Salvador. | Depincri

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Avezados del Cerro, identificados en el mundo delictivo como “La China” y “Cucaracha”, acusados de participar en una serie de extorsiones contra mototaxistas, propietarios de talleres y comerciantes del distrito de Villa El Salvador.

La intervención fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, tras varias semanas de vigilancia. Los implicados, identificados como Steven Yordi Gaspar Casilla y Margarita Yesenia Atoche Pérez, fueron arrestados frente al negocio de una de sus víctimas, justo cuando se disponían a ejecutar un nuevo acto delictivo, en la intersección de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Micaela Bastidas.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Tragedia en Ventanilla: niño de 4 años muere y 7 personas resultan heridas tras violento choque de minivan y combi

lr.pe

Amenazas a víctimas

De acuerdo con el informe policial, ambos se hacían pasar por miembros de la organización 'Los Gallegos' para infundir más temor entre sus objetivos. A través de mensajes de texto, enviaban amenazas contra la vida de los familiares de sus víctimas, exigiendo sumas superiores a los S/30.000. Además, difundían videos en los que aparecían armados.

En redes sociales, compartían imágenes en las que exhibían armamento de largo alcance con características militares. En uno de los videos, se observa a Atoche Pérez, alias 'La China', manipulando una subametralladora Mini Uzi, vestida con indumentaria tipo fuerzas especiales y rodeada de cajas de municiones y chalecos antibalas.

PUEDES VER: Pachacámac: dos hombres fueron asesinados en distintos ataques ocurridos en pleno estado de emergencia

lr.pe

Antecedentes de los detenidos

Gaspar Casilla cuenta con antecedentes por extorsión agravada y una requisitoria vigente por secuestro agravado, mientras que Atoche Pérez presenta un historial por robo y enfrenta una requisitoria activa por lesiones.

Las autoridades sospechan que el rol de 'La China' dentro de la estructura criminal consistía en seguir a las víctimas previamente seleccionadas. “Se encarga de cobrar los cupos, exigiendo los pagos a los establecimientos”, declaró el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

Gaspar Casilla cuenta con antecedentes por extorsión agravada y una requisitoria vigente por secuestro agravado, mientras que Atoche Pérez presenta un historial por robo y enfrenta una requisitoria activa por lesiones. El coronel Revoredo aseguró que la operación fue el resultado de un trabajo paciente y meticuloso. “Serán puestos a la unidad para continuar con las investigaciones correspondientes”, indicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao tras extensión del estado de emergencia? Esto dijo el Ministerio del Interior

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao tras extensión del estado de emergencia? Esto dijo el Ministerio del Interior

LEER MÁS
Juliana Oxenford a José Jerí: “El país sigue igual o peor pese a su estado de emergencia”

Juliana Oxenford a José Jerí: “El país sigue igual o peor pese a su estado de emergencia”

LEER MÁS
Gobierno de José Jeri anuncia que estado de emergencia en Lima y Callao se extenderá

Gobierno de José Jeri anuncia que estado de emergencia en Lima y Callao se extenderá

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Trabajador de Reniec en Tarma acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI

Trabajador de Reniec en Tarma acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

LEER MÁS
Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

Novia de policía que sufrió daño cerebral tras brutal caída en comisaría revela cómo lo apoya en su recuperación: "Estaré con él hasta que me necesite"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025