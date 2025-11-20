Los integrantes de "Los Avezados del Cerro" extorsionaban a comerciantes y mototaxistas en Villa El Salvador. | Depincri

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Avezados del Cerro, identificados en el mundo delictivo como “La China” y “Cucaracha”, acusados de participar en una serie de extorsiones contra mototaxistas, propietarios de talleres y comerciantes del distrito de Villa El Salvador.

La intervención fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Dirección de Inteligencia (DIRIN) y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, tras varias semanas de vigilancia. Los implicados, identificados como Steven Yordi Gaspar Casilla y Margarita Yesenia Atoche Pérez, fueron arrestados frente al negocio de una de sus víctimas, justo cuando se disponían a ejecutar un nuevo acto delictivo, en la intersección de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Micaela Bastidas.

Amenazas a víctimas

De acuerdo con el informe policial, ambos se hacían pasar por miembros de la organización 'Los Gallegos' para infundir más temor entre sus objetivos. A través de mensajes de texto, enviaban amenazas contra la vida de los familiares de sus víctimas, exigiendo sumas superiores a los S/30.000. Además, difundían videos en los que aparecían armados.

En redes sociales, compartían imágenes en las que exhibían armamento de largo alcance con características militares. En uno de los videos, se observa a Atoche Pérez, alias 'La China', manipulando una subametralladora Mini Uzi, vestida con indumentaria tipo fuerzas especiales y rodeada de cajas de municiones y chalecos antibalas.

Antecedentes de los detenidos

Gaspar Casilla cuenta con antecedentes por extorsión agravada y una requisitoria vigente por secuestro agravado, mientras que Atoche Pérez presenta un historial por robo y enfrenta una requisitoria activa por lesiones.

Las autoridades sospechan que el rol de 'La China' dentro de la estructura criminal consistía en seguir a las víctimas previamente seleccionadas. “Se encarga de cobrar los cupos, exigiendo los pagos a los establecimientos”, declaró el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

