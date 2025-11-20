Estado de emergencia en La Libertad y Tumbes tras aumento de delincuencia. Foto: La República | La República

El Poder Ejecutivo oficializó hoy la declaratoria de estado de emergencia por 60 días en las provincias de Trujillo y Virú (La Libertad), así como en Tumbes y Zarumilla (Tumbes), con el propósito de fortalecer las acciones contra la criminalidad que afecta gravemente a estas zonas. La medida se formalizó mediante el Decreto Supremo N.° 130-2025-PCM, difundido en una edición del diario El Peruano.

Estado de emergencia: desplegarán personal de la Policía y FF.AA.

Mientras dure la emergencia, la Policía Nacional del Perú será la institución encargada de mantener el orden interno, con respaldo operativo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán definidas a partir de información de inteligencia, indicadores y mapas del delito, con el fin de responder de manera focalizada.

El dispositivo legal también autoriza la restricción temporal de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libre reunión y la seguridad personal, conforme al numeral 1 del artículo 137 de la Constitución.

Actividades públicas y lineamientos sobre el uso de la fuerza

Las actividades masivas de carácter religioso, cultural o deportivo deberán solicitar autorización previa ante las autoridades correspondientes, tal como exige el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. En el caso de actividades no masivas, el permiso no será necesario.

Sobre la intervención policial y militar, se dispone que ambas instituciones actúen bajo el marco del Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza, incluyendo las precisiones sobre empleo de armas letales y no letales, así como su uso en situaciones de flagrancia. También se aplicará el protocolo de intervención para la atención de personas vulnerables.

Comités y acciones operativas

El Ejecutivo declaró en sesión permanente al CORESEC La Libertad, además de los comités provinciales de seguridad ciudadana de Trujillo y Virú. En un plazo máximo de 24 horas deberán instalarse el Comando de Coordinación Operativa Unificada, los Comités de Coordinación Distrital, el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización y el Comité de Comunicación Estratégica, todos con participación indelegable.

Asimismo, el personal policial y militar que participe en operativos especiales tendrá prohibido usar dispositivos de comunicación personales en acciones catalogadas como reservadas y deberá proteger su identidad durante intervenciones específicas.

Medidas adicionales en penales y apoyo tecnológico

Durante el estado de emergencia, el acceso a los establecimientos penitenciarios de Trujillo se realizará con presencia conjunta de la PNP y las FF.AA. También se activarán bloqueadores e inhibidores de señal para impedir comunicaciones ilegales. De igual forma, la Agencia Espacial del Perú (CONIDA) proporcionará imágenes satelitales para monitorear zonas de riesgo y reforzar el control territorial.

Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo busca reducir el incremento delictivo y fortalecer las acciones de seguridad en los territorios más afectados.

