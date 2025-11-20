HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Vocera de EsSalud anuncia mejoras en atención de citas médicas, pero conductor llama en vivo para solicitar una y nadie responde

Entre enero y septiembre de 2025, el número de citas médicas programadas cayó más del 80%, pasando de 1 450 392 a solo 276 556, según el informe EsSalud.

EsSalud cuenta con más de 12 millones de peruanos afiliados. Foto: Canal N.

Durante una entrevista en Canal N, la vocera de EsSalud, Estela Malaver, expuso las presuntas mejoras en el proceso de atención de solicitudes de citas médicas. Sin embargo, su afirmación quedó desvirtuada cuando el conductor del programa llamó en vivo a la central de citas (411-8000) y nadie respondió.

El presentador insistió varias veces en comunicarse frente a la representante del sector, pero ninguna persona contestó el teléfono. “Tener equipos nos permite acortar los tiempos”, indicó Malaver instantes antes de ser confrontada por el periodista de Canal N.

"Tenemos que fortalecer los demás procesos. Estamos encaminados en ello. Yo te hablo de las citas presenciales y de la compra un tomógrafo en el [Hospital Rebagliati] (...) Lógicamente se va a fortalecer también ese aspecto", señaló durante la entrevista.

Citas médicas descendieron en un 80%

Según una investigación realizada por este diario, más de 12 millones de peruanos están afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud); sin embargo, solo el 41% de usuarios ha logrado ser atendido en lo que va del 2025. Esta situación evidencia una brecha significativa entre la población asegurada y la capacidad efectiva de atención del sistema.

En el informe EsSalud en Cifras 2025, se identificó un dato alarmante respecto al número de consultas programadas para los asegurados. En enero de este año se agendaron 1 450 392 citas médicas a nivel nacional; no obstante, esta cifra comenzó a disminuir de manera sostenida con el transcurso de los meses. Al cierre del documento, en septiembre únicamente se registraron 276 556 atenciones. La progresiva caída en la programación de citas refleja una reducción superior al 80% en comparación con el inicio del año.

Asimismo, las regiones que reportaron la menor cantidad de citas programadas fueron Amazonas, Moyobamba, Madre de Dios, Tumbes y Cajamarca —esta última, específicamente en la Red Prestacional de Jaén—. Los datos evidencian que, en lo que va del 2025, EsSalud ha reducido de forma considerable el volumen de consultas médicas en los 393 establecimientos de salud que administra a nivel nacional.


