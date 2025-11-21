HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: dictan prisión preventiva a policía y comparecencia a coronel PNP investigados por presunto cobro de coima

Decisión fue ordenada por un juez de la Corte del Cusco, quien además dictó una caución de 70 mil soles para la oficial policial. Se investiga un presunto cobro de coimas en oficina de Inspectoría. 

Efectivo Jassan Barrios aceptó hecho durante audiencia. Foto: composición LR.
El juez Guido Castillo Lira, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Jassan Barrios y ordenó comparecencia restringida para la coronel PNP Edith Espejo. Ambos son investigados por presuntamente solicitar dinero a cambio de frenar un proceso disciplinario en la Oficina de Disciplina de Inspectoría de la provincia de La Convención.

En la audiencia, Barrios reconoció los hechos imputados y afirmó haber colaborado desde el inicio. Aseguró que se entregó voluntariamente pese a existir una orden de captura y explicó que entró en pánico al ser intervenido por personas desconocidas. Negó que esté dispuesto a incriminar a otras personas para obtener beneficios procesales.

PUEDES VER: Policía de Inspectoría se traga parte de una coima para huir de operativo en Cusco

lr.pe

La coronel Edith Espejo, en cambio, rechazó tener participación en el presunto soborno. Señaló que liderar una unidad no implica responsabilidad automática por las acciones de los subordinados y sostuvo que cada efectivo policial debe responder por sus propios actos. Afirmó que no dio instrucciones irregulares ni retrasó trámites de manera deliberada.

Las investigaciones

Los implicados sostuvieron versiones contrapuestas en audiencia. Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el juez consideró que existían elementos suficientes para dictar prisión preventiva contra Barrios, mientras que, a Espejo, además de la comparecencia restringida, se le impuso el pago de S/ 70 mil de caución en un plazo de siete días. La decisión podrá ser apelada por la defensa.

El Ministerio Público les atribuye haber solicitado dinero para evitar un proceso disciplinario. En el operativo de entrega vigilada, Barrios fue sorprendido, por lo que intentó ocultar en su boca S/ 1 000 provenientes del presunto soborno.

