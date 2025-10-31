HOYSuscripcion LR Focus

Mujer denuncia a EsSalud por diagnóstico erróneo de Hipertrofia Prostática, una enfermedad exclusiva de hombres

Una mujer de 70 años denunció al Policlínico Juan José Rodríguez, en Chorrillos, por haberle entregado un diagnóstico erróneo luego de realizarse un chequeo ginecológico.

Mujer de 70 años es diagnosticada con presunta enfermedad de próstata en Policlínico de Chorrillos.
Mujer de 70 años es diagnosticada con presunta enfermedad de próstata en Policlínico de Chorrillos.

Aurora Ortíz García, una adulta mayor de 70 años, denunció al Policlínico Juan José Rodríguez, perteneciente a la Red Prestacional Rebagliati del Seguro Social de Salud (EsSalud), por haberle diagnosticado erróneamente con Hipertrofia Prostática, una enfermedad que solo se genera en varones. La paciente se dio con la lamentable sorpresa tras dos meses de espera para conocer los resultados de su control ginecológico.

La madre de familia, quien padece de diabetes emotiva, expresó a este medio que se siente muy afectada por el hecho, porque le parece una burla, ya que ella solicitó este examen el 15 de agosto, porque presentaba fuertes dolores en el vientre. Aurora Ortiz fue operada de emergencia en el 2017 por prolapso uterino, una alteración médica que causa el descenso del útero a través de órgano reproductor de la mujer.

Cuando acudió al consultorio de su ginecólogo —que conoce hace 40 años— él le dijo que el diagnóstico de su ecografía había arrojado como Hipertrofia Prostática. "Yo no podía creerlo, ¿es una broma? le dije, pero me respondió que el resultado estaba en la computadora. No era una broma", contó aún afectada por lo sucedido el último miércoles 29 de octubre en el Centro de Salud de Chorrillos.

Resultado erróneo que diagnosticó a Aurora Ortíz de 70 años. Foto: La República.

Resultado erróneo que diagnosticó a Aurora Ortíz de 70 años. Foto: La República.

La paciente, quien es una persona que padece diferentes enfermedades crónicas, manifestó que en ese momento se sintió muy afectada, pero tenía claro que se trataba de un error. Por ello, le solicitó al médico la impresión de su resultado para realizar la denuncia correspondiente; sin embargo, el especialista se negó a realizar la entrega.

"Me tuve que poner fuerte, le dije que me lo dé ahorita, porque me lo da. Tanto insistí que finalmente me lo entregó", indicó Ortíz García.

A pesar de que diagnóstico era errado, la adulta mayor contó que hasta el día de hoy se siente vulnerada, porque ella es la única que cuida y atiende a su hijo con habilidades especiales. "Si se me sube la presión por la impresión de la noticia y me pasa algo, ¿quién ve a mi niño?", mencionó notablemente afectada.

Reclamos y maltratos

El hijo mayor de la paciente afectada, Luis Macedo Ortíz, contó a La República que cuando solicitó una reunión con la directora del Policlínico Juan José Rodríguez Lazo, le hizo esperar más de dos horas para atenderlo y que cuando lo hizo, no le dio solución al reclamo. "Además, para ingresar, también recibimos maltratos por parte del personal de seguridad".

Macedo señaló que trabajadores del centro de salud le solicitaron los resultados erróneos de su madre para verificarlo para proceder con la queja; sin embargo, luego de ello no quisieron devolver. "Yo también me tuve que poner a reclamar porque ese documento era lo único que nos avalaba para realizar una denuncia. Tras ello, preferí contactarme con los medios".

Tras el grave error de diagnóstico por parte del Policlínico de la Red Prestacional de Rebagliati, el hijo mayor de la paciente vulnerada sentó una denuncia en contra del centro de salud. Foto: La República.

Tras el grave error de diagnóstico por parte del Policlínico de la Red Prestacional de Rebagliati, el hijo mayor de la paciente vulnerada sentó una denuncia en contra del centro de salud. Foto: La República.

Con error y sin respuesta

La señora Aurora le dijo a La República que a pesar de la denuncia y error por parte del Policlínico, no se le ha reprogramado otra cita para que le realicen los exámenes correspondientes, ya que no le llegaron a entregar los resultados verídicos.

Ante la denuncia, EsSalud se pronunció señalando que "lamenta profundamente la confusión y el malestar ocasionado a la paciente y a su familia". Asimismo, confirmaron que sí existió un error en la digitación del registro del código de solicitud, lo que generó la entrega de un resultado clínico perteneciente a otro paciente de sexo masculino.

EsSalud pidió disculpas públicas a paciente adulta mayor, pero hijo cuestiona el profesionalismo del centro, ya que el diagnóstico pudo ser mortal para la salud de su mamá de 70 años. Foto: EsSalud.

EsSalud pidió disculpas públicas a paciente adulta mayor, pero hijo cuestiona el profesionalismo del centro, ya que el diagnóstico pudo ser mortal para la salud de su mamá de 70 años. Foto: EsSalud.

A pesar de las disculpas del nosocomio, la familia Macedo Ortíz se siente mortificada, porque la adulta mayor recibió los resultados sola al interior del consultorio. La confusión del personal de salud no solo alteró un diagnóstico, sino las enfermedades de Aurora, quien hasta el día de hoy las aqueja.

