Feminicidio en Surco: asesinan a joven madre que ya había denunciado a su pareja por agresión

El presunto agresor, Omar Xavier García Santa María, de 44 años, atacó a Karla durante un altercado en Surco. La Policía Nacional confirmó el feminicidio. | composición LR

Un nuevo caso de violencia de pareja que terminó en la muerte de una mujer se suma a las cifras de los más de 100 feminicidios reportados en 2025. Esta vez ocurrió en Surco, donde un hombre habría acabado con la vida de su pareja tras una fuerte discusión en su vivienda. La víctima fue identificada como Karla Tatiana Monzón Peña, de 29 años. De acuerdo con las primeras diligencias, ella se encontraba en su departamento del jirón Antonio Raymondi la madrugada de este viernes, junto a Omar Xavier García Santa María, de 44 años.

Según el parte policial, el hecho se produjo luego de una discusión. En medio del enfrentamiento, el agresor habría atacado a la joven con un arma blanca, provocando su muerte en el acto. Los vecinos alertaron a la Policía Nacional del Perú tras escuchar gritos y luego un silencio repentino. Ante la preocupación, llamaron a las autoridades, y los agentes de la comisaría de Sagitario confirmaron el deceso al ingresar al inmueble. El sujeto, que tiene una pierna amputada, ha sido detenido.

Los familiares de la víctima han pedido que se haga justicia. Foto: Francisco Erazo/La República.

Mujer habría buscado apoyo de las autoridades

Hasta el lugar llegaron familiares de la víctima, quienes recibieron la lamentable confirmación por parte de la Policía. Una de las parientes, visiblemente afectada, fue asistida por un sereno de Surco que se encontraba en la zona. El feminicidio deja a una adolescente de 13 años huérfana.

Especialistas de criminalística, representantes del Ministerio Público y del Ministerio de la Mujer también acudieron para las diligencias y para brindar soporte emocional a los allegados. El hermano de Karla, Alexander Monzón, expresó su indignación contra el presunto responsable y aseguró que la joven trató de pedir ayuda previamente.

“Si me está escuchando: Que te pudras en la cárcel, nada más, de esto yo me voy a encargar con toda mi familia. (...) Como siempre las autoridades llegan último, no tienen una razón en sí de apoyar a los feminicidios, como mi hermana. Mi hermana siempre buscó la ayuda, siempre había sido maltratada por él. Siempre llegó a mi casa con moretones, maltratos psicológicos”, detalló a los medios.

Alexander agregó que su hermana le contó que había denunciado las agresiones que sufría por parte de este hombre, con quien solía terminar la relación, pero, según dijo, la retomaba por presión de él. Vecinos informaron que peleaban mucho.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

