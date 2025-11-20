HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
Sociedad

Minsa impulsa cambio de requisito técnico que favorecería designación de ingeniero agrónomo como coordinador general del PRONIS

Una inusual solicitud por parte del Ministerio de Salud pone en observación las posibles candidaturas de dos ingenieros agrónomos para el cargo de coordinador general del Programa Nacional de Inversiones.

Denuncian al Minsa por presuntas modificaciones irregulares para favorecer cargos en el PRONIS
Denuncian al Minsa por presuntas modificaciones irregulares para favorecer cargos en el PRONIS | MINSA

Fuentes cercanas a La República denunciaron un hecho que está bajo observación hace algunas semanas en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS). La posible designación de un ingeniero agrónomo al cargo de coordinador general genera rechazo y malestar interno en la entidad encargada de ejecutar presupuestos para la construcción de hospitales a nivel nacional.

Lo que comenzó como especulaciones en los pasadizos del PRONIS, cobró sentido cuando el Ministerio de Salud (Minsa), por medio de un oficio, solicitó que se actualice el Manual de Clasificador de Cargos (MCC) para ampliar los requerimientos de las carreras de ingeniería y arquitectura con especialidad en infraestructura por profesiones "afines" a esta.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Esta inclusión de carreras afines se ha realizado porque internamente ha llegado dos documentos para la evaluación de dos ingenieros agrónomos que no cumplirían con la evaluación para asumir el cargo... Básicamente, han hecho este cambio de agregar carreras afines para que pueda asumir una de estas dos personas", declaró un trabajador del PRONIS.

De acuerdo con el testimonio de la fuente, cuyo nombre mantendremos en reserva, indicó que internamente ya se conoce la identidad de las personas que podrían obtener la Coordinación general del Programa de Inversiones en Salud. "En las próximas horas una de estas personas puede asumir el cargo".

larepublica.pe

PUEDES VER: Tragedia en Ventanilla: niño de 4 años muere y 7 personas resultan heridas tras violento choque de minivan y combi

lr.pe

¿Quiénes son los presuntos candidatos para el puesto?

Según la información brindada, los supuestos nuevos perfiles favorecidos le correspondería a Jorge Campos Valle y a José Luis Rodríguez Zambrano. Ambos profesionales de la carrera de ingeniería agrónoma, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Campos Valle trabajó en el 2018 para SENACE con el cargo de Gestor de Proyectos de la Dirección de Evaluación Ambiental, un cargo de confianza. Bajo esta modalidad también obtuvo su último trabajo —con el Estado, hasta el momento— como director de la Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia de la ANIN.

El cese de sus labores en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) culminó el 11 de mayo de 2025, luego de que Campos Valle presentara su renuncia tras asumir el puesto desde el 1 de enero del mismo año. En la Resolución Jefatural N° 000053-2025-ANIN/JEF no se especifica el motivo de su salida.

PUEDES VER: Universidad Agraria en riesgo: podría perder su licenciamiento por deficiencias detectadas por Sunedu

lr.pe

Por otro lado, Rodríguez Zambrano, quien es ingeniero agrónomo ingresó a PRONIS en el 2018 como formulador en proyectos de inversión. A través de los años su carrera comenzó ascender en la misma institución encargada de formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión en el sector salud.

Su desempeñó comenzó a ser observado cuando el 24 de agosto fue designado como Asesor de la Coordinación General del PRONIS, una función de confianza. Cinco días después, por medio de otra resolución, se le encargó a Rodríguez el puesto temporal de jefe de la Unidad de Preinversión de la misma entidad.

Exigen profesionales capacitados

Trabajadores critican las designaciones de personas sin capacitación en puestos claves. "Por muchos motivos, los proyectos están paralizados o son observados por temas judiciales. (El Hospital Antonio) Lorena, en el Cusco, otra vez está con problemas, necesitamos una persona que tenga conocimiento".

"Nosotros no tenemos nada en contra de estos profesionales (Campos Valle y Rodríguez Zambrano). Nuestra preocupación es que se puede perjudicar más aun el sector salud", exhortó.

PUEDES VER: Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

lr.pe

Sector salud entre favores y partidarios

A raíz de la denuncia, se consultó al exministro del Minsa, Hernando Cevallos, sobre las posibles consecuencias que enfrentaría el sector salud si es que se coloca en puestos claves a profesiones sin experiencia ni conocimientos en la gestión. Para comenzar, aclaró que el PRONIS es el "brazo operativo del Minsa", porque define las prioridades que necesita el país desde el punto de vista de la problemática de infraestructura.

"El perfil de las personas (que asuman el cargo) no solo deben tomar decisiones en la dirección del PRONIS, sino, además en las distintas líneas del trabajo que tiene la institución. Sería lamentable que esta sea dirigida por un carácter partidario y no técnico".

Cevallos mencionó que la entidad aborda temas presupuestales de gran extensión. Ante ello, instó a el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, junto a los funcionarios, tener en cuenta los criterios profesionales para la designación del cargo.

"Hasta ahora, en el Ministerio de Salud, en los últimos años ha primado el clientelismo, el criterio político partidario y eso ha generado un enorme daños al sector salud", manifestó.

Por otro lado, de acuerdo a la posibilidad de que un ingeniero agrónomo ocupe el puesto de coordinador general, cuestionó: "¿Qué hace un ingeniero agrónomo resolviendo problemas de infraestructura del sector salud?".

Al cierre de la nota, PRONIS indicó que no tenían conocimiento de la denuncia pública por parte de sus trabajadores, pero señalaron que la designación del cargo de coordinador general le corresponde al Minsa. En tanto, el Ministerio de Salud no ha brindado una respuesta oficial sobre los señalamientos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La historia de Blanca Marín, la auxiliar de enfermería de 89 años que cuestiona la atención actual del Sistema de Salud: “No tienen vocación”

La historia de Blanca Marín, la auxiliar de enfermería de 89 años que cuestiona la atención actual del Sistema de Salud: “No tienen vocación”

LEER MÁS
Construcción del Bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

Construcción del Bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

LEER MÁS
Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a mototaxista en Villa María del Triunfo: crimen ocurrió a dos cuadras de la comisaría del distrito

Asesinan a mototaxista en Villa María del Triunfo: crimen ocurrió a dos cuadras de la comisaría del distrito

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

LEER MÁS
Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025