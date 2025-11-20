Fuentes cercanas a La República denunciaron un hecho que está bajo observación hace algunas semanas en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS). La posible designación de un ingeniero agrónomo al cargo de coordinador general genera rechazo y malestar interno en la entidad encargada de ejecutar presupuestos para la construcción de hospitales a nivel nacional.

Lo que comenzó como especulaciones en los pasadizos del PRONIS, cobró sentido cuando el Ministerio de Salud (Minsa), por medio de un oficio, solicitó que se actualice el Manual de Clasificador de Cargos (MCC) para ampliar los requerimientos de las carreras de ingeniería y arquitectura con especialidad en infraestructura por profesiones "afines" a esta.

"Esta inclusión de carreras afines se ha realizado porque internamente ha llegado dos documentos para la evaluación de dos ingenieros agrónomos que no cumplirían con la evaluación para asumir el cargo... Básicamente, han hecho este cambio de agregar carreras afines para que pueda asumir una de estas dos personas", declaró un trabajador del PRONIS.

De acuerdo con el testimonio de la fuente, cuyo nombre mantendremos en reserva, indicó que internamente ya se conoce la identidad de las personas que podrían obtener la Coordinación general del Programa de Inversiones en Salud. "En las próximas horas una de estas personas puede asumir el cargo".

¿Quiénes son los presuntos candidatos para el puesto?

Según la información brindada, los supuestos nuevos perfiles favorecidos le correspondería a Jorge Campos Valle y a José Luis Rodríguez Zambrano. Ambos profesionales de la carrera de ingeniería agrónoma, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Campos Valle trabajó en el 2018 para SENACE con el cargo de Gestor de Proyectos de la Dirección de Evaluación Ambiental, un cargo de confianza. Bajo esta modalidad también obtuvo su último trabajo —con el Estado, hasta el momento— como director de la Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia de la ANIN.

El cese de sus labores en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) culminó el 11 de mayo de 2025, luego de que Campos Valle presentara su renuncia tras asumir el puesto desde el 1 de enero del mismo año. En la Resolución Jefatural N° 000053-2025-ANIN/JEF no se especifica el motivo de su salida.

Por otro lado, Rodríguez Zambrano, quien es ingeniero agrónomo ingresó a PRONIS en el 2018 como formulador en proyectos de inversión. A través de los años su carrera comenzó ascender en la misma institución encargada de formular, evaluar y ejecutar proyectos de inversión en el sector salud.

Su desempeñó comenzó a ser observado cuando el 24 de agosto fue designado como Asesor de la Coordinación General del PRONIS, una función de confianza. Cinco días después, por medio de otra resolución, se le encargó a Rodríguez el puesto temporal de jefe de la Unidad de Preinversión de la misma entidad.

Exigen profesionales capacitados

Trabajadores critican las designaciones de personas sin capacitación en puestos claves. "Por muchos motivos, los proyectos están paralizados o son observados por temas judiciales. (El Hospital Antonio) Lorena, en el Cusco, otra vez está con problemas, necesitamos una persona que tenga conocimiento".

"Nosotros no tenemos nada en contra de estos profesionales (Campos Valle y Rodríguez Zambrano). Nuestra preocupación es que se puede perjudicar más aun el sector salud", exhortó.

Sector salud entre favores y partidarios

A raíz de la denuncia, se consultó al exministro del Minsa, Hernando Cevallos, sobre las posibles consecuencias que enfrentaría el sector salud si es que se coloca en puestos claves a profesiones sin experiencia ni conocimientos en la gestión. Para comenzar, aclaró que el PRONIS es el "brazo operativo del Minsa", porque define las prioridades que necesita el país desde el punto de vista de la problemática de infraestructura.

"El perfil de las personas (que asuman el cargo) no solo deben tomar decisiones en la dirección del PRONIS, sino, además en las distintas líneas del trabajo que tiene la institución. Sería lamentable que esta sea dirigida por un carácter partidario y no técnico".

Cevallos mencionó que la entidad aborda temas presupuestales de gran extensión. Ante ello, instó a el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, junto a los funcionarios, tener en cuenta los criterios profesionales para la designación del cargo.

"Hasta ahora, en el Ministerio de Salud, en los últimos años ha primado el clientelismo, el criterio político partidario y eso ha generado un enorme daños al sector salud", manifestó.

Por otro lado, de acuerdo a la posibilidad de que un ingeniero agrónomo ocupe el puesto de coordinador general, cuestionó: "¿Qué hace un ingeniero agrónomo resolviendo problemas de infraestructura del sector salud?".

Al cierre de la nota, PRONIS indicó que no tenían conocimiento de la denuncia pública por parte de sus trabajadores, pero señalaron que la designación del cargo de coordinador general le corresponde al Minsa. En tanto, el Ministerio de Salud no ha brindado una respuesta oficial sobre los señalamientos.

