Sociedad

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Gremio de transporte advierten un paro general tras ataques a conductores durante el fin de semana. Exigen medidas inmediatas para enfrentar la criminalidad.

Transportistas advierte paro general de 48 horas tras recientes ataques a empresas del sector en Lima y Callao.
Transportistas advierte paro general de 48 horas tras recientes ataques a empresas del sector en Lima y Callao. | Composición LR

La asociación de Transporte Urbano (TU), liderada por Martín Ojeda, emitió un comunicado oficial este domingo 16 de noviembre advirtiendo un paro general de 48 horas en Lima y Callao si es que el gobierno del presidente José Jerí no toma acciones inmediatas para enfrentar el desborde criminal en el sector.

"Los transportistas no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado. Si ocurre un nuevo acto de criminalidad contra el transporte urbano tradicional y convencional, nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas, como medida de defensa legítima ante el abandono del Estado", se lee en el comunicado.

Transportistas exigen que se tomen acciones inmediatas contra la criminalidad que continúa en aumento a pesar del estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: TU/cortesía

¿Qué exigen los transportistas?

Los transportistas están disconformes con las medidas optadas por el Estado, ya que los atentados a las empresas del sector continúan infundiendo miedo y temor en sus trabajadores. Señalan que el modelo operativo actual, no estaría dando resultados, por lo que exigen tomar acciones de impacto real. Estas son:

  • Captura de los autores del atentado al conductor de la ET San Germán S. A.
  • Ampliación del Estado de Emergencia con medidas más drásticas y efectivas orientadas a desarticular bandas de extorsión que hoy operan con total impunidad.
  • Neutralizar a grupos criminales extranjeros que están generando terror en múltiples distritos, restableciendo el orden mediante operaciones coordinadas, sostenidas y con control territorial real.
  • Control territorial con presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, despliegue de bases militares móviles en zonas críticas, especialmente en las fronteras que son una coladera sin control, intervenciones con inteligencia operativa y uso de tecnología, armamento y logística adecuada para recuperar el control de las calles.
  • Instalación de Mesa Técnica por Resolución Suprema de la PCM y Mesa de Trabajo en el Ministerio del Interior para articular acciones, hacer seguimiento de todos los casos de extorsiones, garantizando resultados y rendición de cuentas.

Atentados a transportistas continúan en Lima y Callao

Durante el fin de semana, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, se registró dos atentados a unidades de transporte en los distritos de San Juan de Miraflores y San Martín de Porres, respectivamente. Los conductores de los vehículos de ambas unidades lograron salir ilesos del ataque; sin embargo, en el caso de SJM, un pasajero falleció tras recibir los impactos de bala.

A raíz de ello, la asociación de Transporte Unido se manifestó e indicó que las acciones del Ministerio Público y la Policía Nacional "no ha diminuido la criminalidad; por el contrario, los ataques al transporte urbano se han vuelto más violentos y frecuentes. El modelo operativo actual no está dando resultados y es urgente adoptar medidas de impacto real".

