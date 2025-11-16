La asociación de Transporte Urbano (TU), liderada por Martín Ojeda, emitió un comunicado oficial este domingo 16 de noviembre advirtiendo un paro general de 48 horas en Lima y Callao si es que el gobierno del presidente José Jerí no toma acciones inmediatas para enfrentar el desborde criminal en el sector.

"Los transportistas no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado. Si ocurre un nuevo acto de criminalidad contra el transporte urbano tradicional y convencional, nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas, como medida de defensa legítima ante el abandono del Estado", se lee en el comunicado.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Transportistas exigen que se tomen acciones inmediatas contra la criminalidad que continúa en aumento a pesar del estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: TU/cortesía

¿Qué exigen los transportistas?

Los transportistas están disconformes con las medidas optadas por el Estado, ya que los atentados a las empresas del sector continúan infundiendo miedo y temor en sus trabajadores. Señalan que el modelo operativo actual, no estaría dando resultados, por lo que exigen tomar acciones de impacto real. Estas son:

Captura de los autores del atentado al conductor de la ET San Germán S. A.

Ampliación del Estado de Emergencia con medidas más drásticas y efectivas orientadas a desarticular bandas de extorsión que hoy operan con total impunidad.

Neutralizar a grupos criminales extranjeros que están generando terror en múltiples distritos, restableciendo el orden mediante operaciones coordinadas, sostenidas y con control territorial real.

Control territorial con presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, despliegue de bases militares móviles en zonas críticas, especialmente en las fronteras que son una coladera sin control, intervenciones con inteligencia operativa y uso de tecnología, armamento y logística adecuada para recuperar el control de las calles.

Instalación de Mesa Técnica por Resolución Suprema de la PCM y Mesa de Trabajo en el Ministerio del Interior para articular acciones, hacer seguimiento de todos los casos de extorsiones, garantizando resultados y rendición de cuentas.

Atentados a transportistas continúan en Lima y Callao

Durante el fin de semana, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, se registró dos atentados a unidades de transporte en los distritos de San Juan de Miraflores y San Martín de Porres, respectivamente. Los conductores de los vehículos de ambas unidades lograron salir ilesos del ataque; sin embargo, en el caso de SJM, un pasajero falleció tras recibir los impactos de bala.

A raíz de ello, la asociación de Transporte Unido se manifestó e indicó que las acciones del Ministerio Público y la Policía Nacional "no ha diminuido la criminalidad; por el contrario, los ataques al transporte urbano se han vuelto más violentos y frecuentes. El modelo operativo actual no está dando resultados y es urgente adoptar medidas de impacto real".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.