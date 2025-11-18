HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Construcción del Bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

La Municipalidad de Lima informa sobre el avance del 85% en el proyecto, que promete mejorar el tránsito en Lurigancho-Chosica; sin embargo, se siguen reportando problemas con el tránsito de carros. 

Obra de la Municipalidad de Lima, Bypass Las Torres. Foto: composición LR
Obra de la Municipalidad de Lima, Bypass Las Torres. Foto: composición LR | composición LR

La Municipalidad de Lima y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) celebran la recta final del bypass Las Torres, anunciando un avance del 85% y la inminente conclusión del vaciado de concreto en las losas la próxima semana. La obra, con sus seis carriles y 1.4 km de viaducto, se promociona como la gran solución para aliviar el tránsito en Lurigancho-Chosica.

Sin embargo, este progreso ha sido criticado por las persistentes quejas de los vecinos sobre el tráfico caótico y los altos niveles de ruido, una situación que ya había sido documentada por este medio y que no es algo nuevo. Incluso expertos alegaron que había una mala elaboración de por medio que dificultaba el tránsito de las personas y que generaba accidentes.

El especialista en transporte y dirigente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, ha manifestado su alarma sobre la manera en que se están ejecutando y planificando estas obras, pues pese a estar en su etapa final hay una gran cantidad de caos urbano.

Bypass Las Torres avanza, pero los problemas persisten

Mientras el informe oficial detalla el avance en la instalación de vigas y muros jerseys (estos últimos destinados a proteger vehículos), el experto en seguridad vial subraya la omisión de medidas que protejan a los ciudadanos que viven al borde de esta nueva infraestructura. Además, la desviación vehicular es otro de los factores en contra.

"No basta con poner barreras de concreto para los autos; es obligatorio que la Municipalidad planifique con barreras acústicas y un ordenamiento vial post-obra que realmente funcione, evitando que el alivio del cruce se convierta en una congestión permanente en los accesos".

Esta observación es particularmente pertinente, dado que la obra busca agilizar el tránsito en el cruce de la autopista Ramiro Prialé con la avenida Las Torres, una zona que ya es densamente poblada y que se conecta a puntos críticos como Huachipa y la Carretera Central. El bypass está diseñado para concentrar un mayor flujo de vehículos, lo que sin una planificación adecuada de los accesos y vías secundarias, podría simplemente trasladar el embudo a otros puntos del distrito.

“Deberían haberse fijado horarios, por ejemplo, para los camiones de carga y mercancías no perecibles. Esos vehículos deberían circular solo en la noche, no durante las horas de mayor tránsito", enfatizó Quispe Candia.

Expertos hacen un llamado a la gestión del alcalde Renzo Reggiardo, para que no se repitan errores de planificación de otras grandes obras viales en Lima, donde la inauguración se ha realizado sin considerar la seguridad peatonal o la adecuada señalización, terminando en un aumento de los accidentes.

