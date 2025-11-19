Un trágico accidente de tránsito ocurrió la tarde del miércoles 19 de noviembre en la avenida 225, a la altura del paradero Reniec, en la zona de Pachacútec, distrito de Ventanilla. El siniestro habría dejó a un menor de edad fallecido y al menos 10 personas heridas, varias de ellas de gravedad, según reportes policiales y versiones de testigos.

El accidente se produjo cuando una combi (placa B2P-719) que realizaba la ruta Pachacútec - Callao, y que circulaba sin pasajeros, habría sufrido una falla en el sistema de frenos. Testigos aseguran que el vehículo perdió el control y colisionó violentamente contra la minivan que se encontraba estacionada con personas en su interior.

Entre los heridos se encuentra un hombre que vendía golosinas cerca del punto del impacto, quien fue embestido por la unidad y quedó gravemente lesionado. Asimismo, una mujer que se encontraba esperando transporte en el paradero fue alcanzada por la combi y también resultó con heridas de consideración.

Algunos transeúntes pudieron correr y ponerse a salvo instantes antes del choque. Una vecina que presenció el hecho relató que una joven que estaba a su lado fue atropellada por la combi y quedó malherida.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Ventanilla por unidades del SAMU, mientras agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y controlar el tránsito.

Noticia en desarrollo...