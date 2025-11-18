HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Moderna obra de salud avanza en esta importante región del Perú: con inversión de más de S/106 millones beneficiará a 84.400 vecinos

La obra ya registra un avance físico del 58.18 % y se espera que cuente con más de 500 equipos médicos.

Un nuevo nosocomio viene construyéndose en la región Áncash con el objetivo de ampliar y fortalecer la atención médica en Chimbote y sus alrededores. Se trata del Hospital Progreso, una obra del Ministerio de Salud (Minsa) que beneficiará a más de 84.400 habitantes. La obra destaca por la implementación de 29 aisladores y 9 deslizadores sísmicos, tecnologías diseñadas para garantizar la seguridad estructural del establecimiento.

Con un avance físico del 58.18%, el proyecto supera los S/106 millones en inversión y contempla un área techada de 6707.85 m². Esta infraestructura representa uno de los proyectos sanitarios más relevantes de la región, tanto por su magnitud como por la ampliación de servicios que ofrecerá una vez en funcionamiento.

Moderno hospital en Áncash contará con inversión de más de S/106 millones

El Hospital Progreso contará con categoría II-E, lo que significa que permitirá brindar servicios como emergencia, hospitalización, consulta externa, centro quirúrgico, centro obstétrico, diagnóstico por imágenes, laboratorio, nutrición y dietética, ginecología, pediatría, además de sala de partos y farmacia. Desde el Minsa, se destaca que este nivel de atención permitirá “responder con mayor oportunidad y calidad a las necesidades sanitarias de la población de Chimbote”.

El nosocomio será equipado con 548 equipos médicos, entre los que destacan: Rayos X estacionario digital, incubadoras, coagulómetro automatizado, analizador automático para microbiología, analizador bioquímico semiautomatizado, analizador inmunohematológico, ecógrafos 3D y 4D y esterilizadores. Esta dotación, según el Minsa, representa “un refuerzo fundamental para mejorar la capacidad resolutiva del servicio de salud”.

¿Cómo va la ejecución de la obra?

La ejecución está a cargo del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), brazo técnico y ejecutor del Minsa. El diseño contempla un bloque principal de cinco pisos denominado Edificio A, además de ocho áreas complementarias, entre ellas la cochera para ambulancias. Según Pronis, “las labores avanzan de acuerdo con el cronograma establecido, asegurando un desarrollo continuo de la obra”.

Los trabajos en curso incluyen: vaciado de cemento en la losa del patio de maniobras, instalación de muros cortina, colocación de redes de datos, pintura de zonas interiores, enchapes en baños y pisos e instalación de ductos de agua y desagüe.

