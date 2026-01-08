El interno había confesado que asesinó a un agente del INPE por S/3.000 durante el 2020 | Composición LR | Difusión

Un interno de nacionalidad venezolana, identificado como Leonardo Gabriel Mariño Ortiz (25), fue encontrado sin vida dentro del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca durante la madrugada del 6 de enero. Él cumplía condena por el delito de sicariato tras participar en el asesinato del agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Paúl Enrique Barba Dioses (41), ocurrido el 28 de febrero de 2020.

De acuerdo con el comunicado del INPE, el interno habría atentado contra su vida. Por ello, los agentes penitenciarios informaron del hecho al personal del área de salud del penal, quienes se apersonaron a la celda y confirmaron el deceso del reo.

Incidente dentro de penal en Cajamarca en investigación

Las autoridades del penal de Cajamarca notificaron al Dr. Roberth Cabrera, representante de la Tercera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Cajamarca, quien dispuso el inicio de las diligencias correspondientes para aclarar las circunstancias del incidente.

Según el comunicado del INPE, el interno habría utilizado una tira de frazada de color gris con rojo para autolesionarse. La institución aseguró que brindará todas las facilidades para las investigaciones a fin de cumplir con las normas de seguridad en las cárceles.

El crimen que lo llevó a prisión

Leonardo Gabriel Mariño Ortiz había sido sentenciado por su implicancia en el asesinato del agente Paúl Enrique Barba Dioses, ocurrido el 28 de febrero de 2020 en la provincia de Zarumilla, región de Tumbes.

La información policial precisa que el crimen ocurrió cuando la víctima se encontraba fuera de su vivienda, ubicada en la avenida Independencia, en el cercado de la ciudad. Efectivos de la Policía Nacional informaron que dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron a Barba Dioses y le dispararon en cuatro ocasiones.

La víctima murió en el acto tras recibir dos disparos en la cabeza y otros dos en el pecho. En ese momento, los implicados huyeron hacia la frontera con Ecuador. Barba Dioses tenía más de 20 años de servicio y el día de su fallecimiento se encontraba de descanso.

Horas después del asesinato, el personal policial de la comisaría de Zarumilla logró capturar a los implicados, quienes fueron identificados como Leonardo Mariño y un menor de iniciales J.J.A.I. (17), quien condujo la moto lineal usada en el ataque. Posteriormente, se encontró un arma de fuego en poder de Mariño Ortiz, quien confesó haber disparado contra el agente a cambio de un pago de S/3.000.

