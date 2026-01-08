HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

Mariño Ortiz cumplía condena por sicariato tras asesinar al agente del INPE, Paúl Enrique Barba Dioses, a cambio de S/3.000 durante febrero del 2020.

El interno había confesado que asesinó a un agente del INPE por S/3.000 durante el 2020
El interno había confesado que asesinó a un agente del INPE por S/3.000 durante el 2020 | Composición LR | Difusión

Un interno de nacionalidad venezolana, identificado como Leonardo Gabriel Mariño Ortiz (25), fue encontrado sin vida dentro del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca durante la madrugada del 6 de enero. Él cumplía condena por el delito de sicariato tras participar en el asesinato del agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Paúl Enrique Barba Dioses (41), ocurrido el 28 de febrero de 2020.

De acuerdo con el comunicado del INPE, el interno habría atentado contra su vida. Por ello, los agentes penitenciarios informaron del hecho al personal del área de salud del penal, quienes se apersonaron a la celda y confirmaron el deceso del reo.

TE RECOMENDAMOS

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

PUEDES VER: Más de 100 delincuentes trasladados a Challapalca solo tendrán 2 horas al día de patio

lr.pe

Incidente dentro de penal en Cajamarca en investigación

Las autoridades del penal de Cajamarca notificaron al Dr. Roberth Cabrera, representante de la Tercera Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Cajamarca, quien dispuso el inicio de las diligencias correspondientes para aclarar las circunstancias del incidente.

Según el comunicado del INPE, el interno habría utilizado una tira de frazada de color gris con rojo para autolesionarse. La institución aseguró que brindará todas las facilidades para las investigaciones a fin de cumplir con las normas de seguridad en las cárceles.

PUEDES VER: Interno condenado por violación sexual se fuga del penal de Huánuco: INPE confirma escape y PNP despliega operativo de búsqueda

lr.pe

El crimen que lo llevó a prisión

Leonardo Gabriel Mariño Ortiz había sido sentenciado por su implicancia en el asesinato del agente Paúl Enrique Barba Dioses, ocurrido el 28 de febrero de 2020 en la provincia de Zarumilla, región de Tumbes.

La información policial precisa que el crimen ocurrió cuando la víctima se encontraba fuera de su vivienda, ubicada en la avenida Independencia, en el cercado de la ciudad. Efectivos de la Policía Nacional informaron que dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron a Barba Dioses y le dispararon en cuatro ocasiones.

La víctima murió en el acto tras recibir dos disparos en la cabeza y otros dos en el pecho. En ese momento, los implicados huyeron hacia la frontera con Ecuador. Barba Dioses tenía más de 20 años de servicio y el día de su fallecimiento se encontraba de descanso.

Horas después del asesinato, el personal policial de la comisaría de Zarumilla logró capturar a los implicados, quienes fueron identificados como Leonardo Mariño y un menor de iniciales J.J.A.I. (17), quien condujo la moto lineal usada en el ataque. Posteriormente, se encontró un arma de fuego en poder de Mariño Ortiz, quien confesó haber disparado contra el agente a cambio de un pago de S/3.000.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Más de 100 delincuentes trasladados a Challapalca solo tendrán 2 horas al día de patio

Más de 100 delincuentes trasladados a Challapalca solo tendrán 2 horas al día de patio

LEER MÁS
Revelan imágenes de la fuga de interno sentenciado por abuso sexual en penal de Huánuco: no hubo vigilancia

Revelan imágenes de la fuga de interno sentenciado por abuso sexual en penal de Huánuco: no hubo vigilancia

LEER MÁS
Interno condenado por violación sexual se fuga del penal de Huánuco: INPE confirma escape y PNP despliega operativo de búsqueda

Interno condenado por violación sexual se fuga del penal de Huánuco: INPE confirma escape y PNP despliega operativo de búsqueda

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

LEER MÁS
Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

Pase gratis al Parque de las Leyendas en enero 2026: solo para quiénes presenten estos 3 documentos

LEER MÁS
Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Gianluca Lapadula no olvida a Ricardo Gareca y pide un DT con el mismo estilo en la selección peruana: "Yo me sentía muy cómodo"

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Sociedad

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

¿Mi hijo puede ingresar a inicial si cumple 3 años hasta el 31 de marzo? Esto responde el Minedu sobre el Año escolar 2026

¿En qué fecha inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres y todo sobre la apertura de dos carriles Lima-Chosica?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025