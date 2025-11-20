Familia denuncia la desaparición de un recién nacido en el hospital EsSalud de Ica. Un supuesto integrante del personal llevó al bebé asegurando un cambio de prendas. | Composición LR

Familia denuncia la desaparición de un recién nacido en el hospital EsSalud de Ica. Un supuesto integrante del personal llevó al bebé asegurando un cambio de prendas. | Composición LR

La mañana de este jueves 20 de noviembre, una mujer vestida con uniforme de enfermería logró retirar ilegalmente a un recién nacido del hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud en Ica. El hecho ocurrió en la madrugada, poco después de las 2:00 a.m., mientras la madre, Yanina del Carmen Condorí Pardo, permanecía en recuperación posparto dentro de la zona materna del establecimiento de salud.

Un video grabado dentro del hospital muestra a la madre llorando desconsolada. Entre sollozos, relató que una persona que se hizo pasar por trabajadora asistencial le dijo que se llevaría al bebé por unos minutos para cambiarle las prendas, pero cuando pidió información sobre su hijo, nadie supo darle una respuesta.

¿Quién robó al bebé en Ica en hospital de EsSalud?

La hermana de Yanina explicó a medios locales que la mujer se presentó como personal del hospital. Pese a los controles de entrada y al personal de seguridad ubicado en el área, la sospechosa abandonó el establecimiento con el recién nacido sin que alguien lo advirtiera o la detuviera.

La hermana de la madre denunció que la paciente pidió ayuda de inmediato porque percibió el comportamiento extraño de la mujer, pero no recibió respuesta. Después de varios minutos insistiendo, algunos técnicos llegaron y trataron de calmarla, asegurándole que el niño sería devuelto “en un rato”. A las 6:00 a.m., se confirmó su desaparición.

La Policía Nacional llegó al hospital para iniciar las diligencias y revisar las cámaras de seguridad. Agentes, fiscales y representantes del establecimiento se reunieron para reconstruir cómo ocurrió la sustracción, mientras la familia insistía en activar los protocolos de alerta y en desplegar una búsqueda inmediata del menor.

La tía del bebé contó que la familia, proveniente de Palpa, se trasladó a Ica para que la madre recibiera atención especializada por un cuadro de preeclampsia que exigía una cesárea. Según esta versión, la mujer que se llevó al neonato incluso dejó un obsequio desconocido en la sala antes de retirarlo. La familiar cuestionó que se permitiera el ingreso de objetos entregados por personas ajenas: “¿Por qué personal del hospital permite que se entregue un obsequio a un recién nacido cuando no conocen a la familia?”.

También señaló que la madre pudo ver claramente a la responsable y retiene su rostro, por lo que pidió ser incluida en el proceso de identificación. “Mi hermana vio en vivo y directo a la persona, necesita narrar todo lo que sucedió en la madrugada. Estamos pidiendo justicia y una respuesta inmediata. El padre del menor está devastado”, afirmó al medio Dunas Tv.

Según detalló el padre, Román Gilberto Jurado Quispe, a los medios, la mujer aún no es identificada, vestía de blanco y actuó como parte del personal asistencial. Asimismo, aseguró que no le permitieron ingresar al área. De acuerdo con el testimonio de la familia, el hospital no les proporcionó información precisa tras detectar la desaparición. La tía recalcó que la zona materna tiene acceso restringido y suele tener vigilancia estricta, por lo que no comprenden cómo nadie advirtió que una persona salió con el bebé en brazos.

Autoridades ayudan a padres en Ica

El gerente de la Red Asistencial Ica, el Dr. Roberto Almeida, señaló que, al tomar conocimiento del caso, se activaron los procedimientos legales y se contactó a la Policía para que asuma la investigación. Agregó que el personal de guardia brindó su testimonio dentro del hospital y que las autoridades están trabajando para esclarecer lo ocurrido y ubicar al recién nacido.

Horas después, la Policía Nacional informó que el bebé fue hallado en la vivienda de una extrabajadora de limpieza del hospital. Según la información preliminar, la mujer había sido vista en el interior del nosocomio durante los dos días anteriores, pese a que ya no formaba parte del personal. Fue detenida en el mismo inmueble ubicado en la ciudad de Ica, mientras continúan las diligencias para establecer todos los detalles del caso. Hasta el momento, EsSalud no se ha pronunciado sobre los hechos.

