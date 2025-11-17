HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueba extradición de César Hinostroza: será procesado en Perú
Aprueba extradición de César Hinostroza: será procesado en Perú     Aprueba extradición de César Hinostroza: será procesado en Perú     Aprueba extradición de César Hinostroza: será procesado en Perú     
Sociedad

Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

El fin de año en Perú traerá un feriado largo de cuatro días que alcanzará a estudiantes y docentes, previo al inicio de las próximas vacaciones.

Este último feriado del año suspenderá las clases en colegios estatales y privados
Este último feriado del año suspenderá las clases en colegios estatales y privados | Foto: Difusión

El fin de año se acerca y, con ello, las últimas festividades que permitirán disfrutar de un descanso prolongado en el país. Dentro de poco, los peruanos tendrán cuatro días consecutivos de descanso que incluyen al feriado largo. Esta medida también suspenderá las clases en colegios estatales y privados a nivel nacional, previo al inicio de las vacaciones escolares del 2026.

Las fechas coinciden con los dos feriados nacionales declarados por el Gobierno peruano, lo que generará una descanso para el sector público y, dependiendo de las disposiciones de cada empresa, también para el sector privado.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

lr.pe

¿Cuándo será el último feriado largo del año para estudiantes y docentes?

Los estudiantes y docentes tendrán un feriado largo desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre de 2025, el último del año. Esto se debe a que el Ministerio de Educación (Minedu) reconoce como feriado nacional el lunes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción, y el martes 9, por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho. A estos se suman el sábado y domingo —días sin clases oficiales— lo que completa cuatro días consecutivos de descanso.

De acuerdo con la calendarización del Año Escolar 2025, el Minedu ha establecido que las clases en los colegios públicos del país concluirán el 19 de diciembre, previo a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Este último periodo, correspondiente al cuarto bloque de semanas lectivas, tiene una duración de nueve semanas, por lo que los estudiantes podrán aprovechar este feriado como el último descanso prolongado del año.

PUEDES VER: El “Aquaman piurano” de 15 años que rompe récords de natación y apunta a Los Ángeles 2028: ''Gana el que es más constante''

lr.pe

Calendario Cívico Escolar de Minedu para 2025

Noviembre

  • 1 de noviembre: Semana Nacional Forestal
  • 4 de noviembre: Rebelión de Túpac Amaru II
  • Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal
  • 10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar
  • 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y Semana del Niño
  • 27 de noviembre: Batalla de Tarapacá
  • 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres

Diciembre

  • 1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
  • 9 de diciembre: aniversario de la Batalla de Ayacucho.
  • 10 de diciembre: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  • 14 de diciembre: Día del Cooperativismo Peruano.
  • 25 de diciembre: Navidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

LEER MÁS
¿Quiénes recibirán el aumento salarial docente? La nueva norma del Minedu lo establece

¿Quiénes recibirán el aumento salarial docente? La nueva norma del Minedu lo establece

LEER MÁS
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

LEER MÁS
Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

LEER MÁS
Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

LEER MÁS
Mujer cae desde lo alto de bypass en Puente Piedra: habría sufrido un desmayo

Mujer cae desde lo alto de bypass en Puente Piedra: habría sufrido un desmayo

LEER MÁS
Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

Vecinos de Lima Norte rechazan la Vía Expresa Norte por tramo que reduce avenidas y afectaría a 30 líneas de transporte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025