Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?
El fin de año en Perú traerá un feriado largo de cuatro días que alcanzará a estudiantes y docentes, previo al inicio de las próximas vacaciones.
El fin de año se acerca y, con ello, las últimas festividades que permitirán disfrutar de un descanso prolongado en el país. Dentro de poco, los peruanos tendrán cuatro días consecutivos de descanso que incluyen al feriado largo. Esta medida también suspenderá las clases en colegios estatales y privados a nivel nacional, previo al inicio de las vacaciones escolares del 2026.
Las fechas coinciden con los dos feriados nacionales declarados por el Gobierno peruano, lo que generará una descanso para el sector público y, dependiendo de las disposiciones de cada empresa, también para el sector privado.
¿Cuándo será el último feriado largo del año para estudiantes y docentes?
Los estudiantes y docentes tendrán un feriado largo desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre de 2025, el último del año. Esto se debe a que el Ministerio de Educación (Minedu) reconoce como feriado nacional el lunes 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción, y el martes 9, por la conmemoración de la Batalla de Ayacucho. A estos se suman el sábado y domingo —días sin clases oficiales— lo que completa cuatro días consecutivos de descanso.
De acuerdo con la calendarización del Año Escolar 2025, el Minedu ha establecido que las clases en los colegios públicos del país concluirán el 19 de diciembre, previo a las festividades de Navidad y Año Nuevo. Este último periodo, correspondiente al cuarto bloque de semanas lectivas, tiene una duración de nueve semanas, por lo que los estudiantes podrán aprovechar este feriado como el último descanso prolongado del año.
Calendario Cívico Escolar de Minedu para 2025
Noviembre
- 1 de noviembre: Semana Nacional Forestal
- 4 de noviembre: Rebelión de Túpac Amaru II
- Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal
- 10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar
- 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y Semana del Niño
- 27 de noviembre: Batalla de Tarapacá
- 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres
Diciembre
- 1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
- 9 de diciembre: aniversario de la Batalla de Ayacucho.
- 10 de diciembre: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- 14 de diciembre: Día del Cooperativismo Peruano.
- 25 de diciembre: Navidad.
