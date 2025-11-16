HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Revisa aquí qué alumnos tendrán descanso este 17 de noviembre en colegios públicos y privados y cuándo se retomarán las actividades escolares de acuerdo con el Minedu.

El lunes 17 de noviembre será feriado no laborable en Sarhua, Ayacucho, celebrando su 115.º aniversario. Las clases en colegios de la zona se suspenderán temporalmente.
El lunes 17 de noviembre será feriado no laborable en Sarhua, Ayacucho, celebrando su 115.º aniversario. Las clases en colegios de la zona se suspenderán temporalmente. | Minedu

El lunes 17 de noviembre será día no laborable en Sarhua, distrito de Ayacucho, por el 115.º aniversario de su creación política. Por ello, se suspenden las clases en colegios públicos y privados de esa zona. La medida se respalda en la Resolución de Alcaldía N.° 113-2025-MDS/A, que declara feriado no laborable por una festividad local.

El Minedu informó que las actividades escolares en el distrito se retomarán el martes 18 de noviembre, sin alterar el cumplimiento del calendario oficial.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

lr.pe

¿Las clases se suspenden en el resto del país?

No. En los demás distritos de Ayacucho y en todas las regiones del Perú, las clases se desarrollarán con normalidad este lunes 17 de noviembre, de acuerdo con lo publicado en el diario El Peruano.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en el Perú?

El próximo feriado nacional será el lunes 8 de diciembre de 2025 por el día de la Inmaculada Concepción, seguido por el feriado del martes 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho.

PUEDES VER: Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

lr.pe

Calendario Cívico Escolar de Minedu en noviembre

  • 1 de noviembre: Semana Nacional Forestal
  • 4 de noviembre: Rebelión de Túpac Amaru II
  • Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal
  • 10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar
  • 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y Semana del Niño
  • 27 de noviembre: Batalla de Tarapacá
  • 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Minedu inicia proceso para crear la Universidad de Jauja en Junín

Minedu inicia proceso para crear la Universidad de Jauja en Junín

LEER MÁS
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS
Ministerio de Educación suspende clases presenciales este viernes 14 tras levantarse el paro de transportistas en Lima y Callao

Ministerio de Educación suspende clases presenciales este viernes 14 tras levantarse el paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

LEER MÁS
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025