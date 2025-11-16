El lunes 17 de noviembre será feriado no laborable en Sarhua, Ayacucho, celebrando su 115.º aniversario. Las clases en colegios de la zona se suspenderán temporalmente. | Minedu

El lunes 17 de noviembre será feriado no laborable en Sarhua, Ayacucho, celebrando su 115.º aniversario. Las clases en colegios de la zona se suspenderán temporalmente. | Minedu

El lunes 17 de noviembre será día no laborable en Sarhua, distrito de Ayacucho, por el 115.º aniversario de su creación política. Por ello, se suspenden las clases en colegios públicos y privados de esa zona. La medida se respalda en la Resolución de Alcaldía N.° 113-2025-MDS/A, que declara feriado no laborable por una festividad local.

El Minedu informó que las actividades escolares en el distrito se retomarán el martes 18 de noviembre, sin alterar el cumplimiento del calendario oficial.

¿Las clases se suspenden en el resto del país?

No. En los demás distritos de Ayacucho y en todas las regiones del Perú, las clases se desarrollarán con normalidad este lunes 17 de noviembre, de acuerdo con lo publicado en el diario El Peruano.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en el Perú?

El próximo feriado nacional será el lunes 8 de diciembre de 2025 por el día de la Inmaculada Concepción, seguido por el feriado del martes 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho.

Calendario Cívico Escolar de Minedu en noviembre

1 de noviembre: Semana Nacional Forestal

4 de noviembre: Rebelión de Túpac Amaru II

Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal

10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar

20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y Semana del Niño

27 de noviembre: Batalla de Tarapacá

27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres

