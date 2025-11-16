Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu
Revisa aquí qué alumnos tendrán descanso este 17 de noviembre en colegios públicos y privados y cuándo se retomarán las actividades escolares de acuerdo con el Minedu.
El lunes 17 de noviembre será día no laborable en Sarhua, distrito de Ayacucho, por el 115.º aniversario de su creación política. Por ello, se suspenden las clases en colegios públicos y privados de esa zona. La medida se respalda en la Resolución de Alcaldía N.° 113-2025-MDS/A, que declara feriado no laborable por una festividad local.
El Minedu informó que las actividades escolares en el distrito se retomarán el martes 18 de noviembre, sin alterar el cumplimiento del calendario oficial.
¿Las clases se suspenden en el resto del país?
No. En los demás distritos de Ayacucho y en todas las regiones del Perú, las clases se desarrollarán con normalidad este lunes 17 de noviembre, de acuerdo con lo publicado en el diario El Peruano.
¿Cuándo es el próximo feriado nacional en el Perú?
El próximo feriado nacional será el lunes 8 de diciembre de 2025 por el día de la Inmaculada Concepción, seguido por el feriado del martes 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho.
Calendario Cívico Escolar de Minedu en noviembre
- 1 de noviembre: Semana Nacional Forestal
- 4 de noviembre: Rebelión de Túpac Amaru II
- Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal
- 10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar
- 20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y Semana del Niño
- 27 de noviembre: Batalla de Tarapacá
- 27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres
