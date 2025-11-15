HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

El Ministerio de Educación oficializa ajustes económicos que beneficiarán a más de 430.000 docentes en Perú, con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y salariales.

Aumento salarial a maestros según Minedu. Foto: difusión
Aumento salarial a maestros según Minedu. Foto: difusión | difusión

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó una serie de ajustes económicos destinados a mejorar las condiciones laborales de más de 430.000 docentes de educación básica, superior pedagógica y tecnológica.

Uno de los cambios más relevantes se enmarca en la Ley N.º 32498, que permitirá que docentes de Educación Superior Pedagógica sean incorporados a las categorías II y III de la Carrera Pública Docente.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Más de 36.000 docentes postularán a concurso de acceso a cargos directivos y especialistas: fechas clave del Minedu

lr.pe

¿Cuánto será el aumento salarial para docentes y quiénes podrán acceder?

Con la nueva disposición, los maestros que actualmente se encuentran en la categoría I, con un ingreso de S/ 5.399, podrán acceder a los S/ 7.087 si son promovidos a la categoría II y hasta los S/ 8.774 al ingresar a la categoría III. Este ajuste busca equiparar las remuneraciones con las responsabilidades y el nivel de especialización que demanda la formación de futuros docentes.

El sector tecnológico también será beneficiado con un incremento del porcentaje remunerativo para docentes nombrados y contratados de institutos de Educación Superior Tecnológica. Las nuevas escalas contemplan ingresos de S/ 4.083 para la primera categoría, S/ 4.758 para la segunda y S/ 6.108 para la tercera, montos superiores a los percibidos anteriormente.

La medida alcanzará a más de 11.000 docentes de institutos tecnológicos, Escuelas Superiores de Formación Artística y centros administrados por el Ministerio de Defensa, quienes verán una mejora sustancial en sus condiciones económicas.

Segundo tramo de incremento salarial para docentes de educación básica

En paralelo, el Minedu confirmó que en noviembre se hará efectivo el segundo tramo del aumento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) dirigido a más de 426.000 docentes de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva. Con esta actualización, el piso salarial se fijará en S/ 3.500. Por su parte, Jorge Figueroa, ministro de Educación, aseguró que esta media busca mejorar las condiciones laborales de los docentes de educación básica

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ministerio de Educación suspende clases presenciales este viernes 14 tras levantarse el paro de transportistas en Lima y Callao

Ministerio de Educación suspende clases presenciales este viernes 14 tras levantarse el paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

Escolar de 14 años fallece dentro de colegio Héroes del Cenepa, en Cercado de Lima, tras presunta negligencia

LEER MÁS
¿Hay clases presenciales o virtuales este 14 de noviembre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas

¿Hay clases presenciales o virtuales este 14 de noviembre? Esto dice Minedu ante el paro de transportistas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PUCP expresa preocupación por "inusual despliegue" de efectivos PNP y FF.AA. alrededor de su campus

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 15 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Trump demandará a la BBC pese a las disculpas por el error en documental 'engañoso': "Vamos a exigir US$5.000 millones"

Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 15 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Perú registra alza del 1,9% en población ocupada durante el tercer trimestre, según datos del INEI

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PUCP expresa preocupación por "inusual despliegue" de efectivos PNP y FF.AA. alrededor de su campus

Protestas y fuerte resguardo policial marcan visita de José Jerí a Junín

Un mes sin Trvko: memoria en las calles y silencio en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025