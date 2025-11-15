Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó una serie de ajustes económicos destinados a mejorar las condiciones laborales de más de 430.000 docentes de educación básica, superior pedagógica y tecnológica.

Uno de los cambios más relevantes se enmarca en la Ley N.º 32498, que permitirá que docentes de Educación Superior Pedagógica sean incorporados a las categorías II y III de la Carrera Pública Docente.

¿Cuánto será el aumento salarial para docentes y quiénes podrán acceder?

Con la nueva disposición, los maestros que actualmente se encuentran en la categoría I, con un ingreso de S/ 5.399, podrán acceder a los S/ 7.087 si son promovidos a la categoría II y hasta los S/ 8.774 al ingresar a la categoría III. Este ajuste busca equiparar las remuneraciones con las responsabilidades y el nivel de especialización que demanda la formación de futuros docentes.

El sector tecnológico también será beneficiado con un incremento del porcentaje remunerativo para docentes nombrados y contratados de institutos de Educación Superior Tecnológica. Las nuevas escalas contemplan ingresos de S/ 4.083 para la primera categoría, S/ 4.758 para la segunda y S/ 6.108 para la tercera, montos superiores a los percibidos anteriormente.

La medida alcanzará a más de 11.000 docentes de institutos tecnológicos, Escuelas Superiores de Formación Artística y centros administrados por el Ministerio de Defensa, quienes verán una mejora sustancial en sus condiciones económicas.

Segundo tramo de incremento salarial para docentes de educación básica

En paralelo, el Minedu confirmó que en noviembre se hará efectivo el segundo tramo del aumento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) dirigido a más de 426.000 docentes de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva. Con esta actualización, el piso salarial se fijará en S/ 3.500. Por su parte, Jorge Figueroa, ministro de Educación, aseguró que esta media busca mejorar las condiciones laborales de los docentes de educación básica

