Los días feriados son parte del calendario oficial del país y representan jornadas de descanso obligatorio para los trabajadores del sector público y privado. | Foto: composición LR/Bloomberg Línea/Calendarpedia

A pocos días de iniciar noviembre, los trabajadores del sector público y privado ya cuentan con fechas definidas para conocer qué días serán feriados nacionales, es decir, jornadas no laborables establecidas oficialmente por el Gobierno peruano. Sin embargo, cabe destacar que algunas fechas pueden coincidir con días considerados no laborables, los cuales tienen un tratamiento distinto según el régimen laboral al que pertenecen.

El 1 de noviembre se celebra el Día de los Santos en el Perú, el cual, hasta la fecha, es el único feriado que existe en el mes de noviembre. Foto: Perú Travel

¿Qué días serán feriados en el mes de noviembre?

De acuerdo con el calendario establecido por el Gobierno peruano, el 1 de noviembre es el primer y único feriado nacional con descanso obligatorio. En caso contrario, si una persona trabajadora labora ese día, tiene derecho a recibir una compensación económica adicional, conforme al Decreto Legislativo n.º 713.

Esto significa que, hasta el momento, a diferencia de otros meses, el 1 de noviembre de 2025 es el único feriado del undécimo mes del año. No obstante, algunos sectores, como el público en determinadas provincias, podrían aplicar políticas de descanso adicionales.

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

Un feriado es una fecha establecida por ley en la que los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a descansar con goce de haber. En caso de que trabajen durante el 1 de noviembre, deberán recibir una remuneración adicional por ser considerado como descanso obligatorio a nivel nacional, salvo que se les otorgue un día de descanso compensatorio.

Por otro lado, los días no laborables son establecidos únicamente para el sector público. En estos casos, las y los trabajadores pueden compensar las horas no trabajadas según lo que se acuerde con la entidad empleadora. A diferencia de los feriados, el descanso en los días no laborables no es obligatorio ni automáticamente remunerado; las horas deben recuperarse en fechas posteriores.