Carlos Díaz Lecca, un nadador piurano de 15 años, ha destacado en los Juegos Escolares Deportivos 2025, acumulando siete récords nacionales y brillando en la Copa Pacífico 2025. | Cortesía

A sus 15 años, el nadador piurano Carlos Díaz Lecca se ha convertido en uno de los nombres más comentados de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2025, donde brilló con un desempeño que lo posiciona como una de las mayores promesas acuáticas del país. Campeón en múltiples pruebas y reciente ganador de la mejor marca técnica en la XLIII Copa Pacífico 2025 en Cochabamba, Carlos representa a una generación que sigue escalando sin esperar grandes recursos, pero con determinación absoluta.

La actuación del “Aquaman piurano” en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA) 2025, organizados por el Ministerio de Educación (Minedu), lo consolidó como figura clave del torneo que reunió a más de 2.100 estudiantes clasificados a la etapa nacional tras movilizar a más de 3 millones en todo el país. Hoy, acumula siete récords nacionales. Pero su historia empieza mucho antes, en una piscina de Piura, cuando apenas era un niño.

De terapia a pasión: el salto que cambió su vida

Carlos tenía solo cinco años cuando ingresó por primera vez a una piscina. Aunque muchos saben que llegó al agua para superar una afección bronquial, el joven también aclara que fue una decisión familiar marcada por el cuidado. “Mi papá es doctor y él siempre ha buscado el bienestar mío y de mi hermana. Nos ha puesto desde chiquitos en la natación porque es un deporte muy completo y beneficioso para la salud”, cuenta en entrevista con La República.

Su entrenador lo ha motivado en distintos aspectos, según narra. Foto: Cortesía.

Con el tiempo, aquello que empezó como actividad formativa se convirtió en un sueño de largo aliento. El quiebre llegó pronto: “Creo que el momento donde sentí eso fue cuando hice mi primer nacional, porque me di cuenta de las capacidades que tenía y desde ese momento se inició un deseo en mí de poder representar al Perú internacionalmente”.

Desde entonces, sus resultados empezaron a hablar por él: récord nacional en el 50 mariposa, clasificación al Sudamericano Escolar Santiago 2023 (a los 13 años), medallas continentales y un 2025 lleno de podios en Medellín, Río de Janeiro y Cochabamba. También se ubicó entre los 8 mejores del Sudamericano Juvenil 2025.

En la Copa Internacional Golf & Country Club (Trujillo), ganó 5 oros en distintas pruebas (50 mariposa, 50 espalda, 100 libre, otros), y fue “mejor nadador”. Ademas, en la Copa ACR, ganó 3 medallas de oro y 1 de plata, y también fue premiado como “mejor nadador” de su categoría.

Entrenar desde regiones nunca fue excusa. “No creo que haya una gran diferencia como se tiene pensado. Más bien son las ganas y la actitud que tú le pones a tus entrenamientos”, afirma. Su vínculo con el entrenador Hugo Cornejo, en la academia Berendson, ha sido clave: “Me ha ayudado bastante no solo en la parte física, sino también en la emocional. Siempre ha estado de soporte mío y eso lo agradezco bastante”.

El joven participó en varias competencias internacionales. La última fue en Bolivia. Foto: disfusión.

Compitiendo con mayores y mirando a Los Ángeles 2028

A pesar de su corta edad, Carlos ya compite con atletas adultos en torneos internacionales. Eso, lejos de intimidarlo, lo ha impulsado: “Competir con gente mayor es algo muy importante porque ahí te das cuenta de lo que tiene cada categoría… Ellos ya llevan más tiempo y te pueden dar recomendaciones, ayudas, y eso siempre es beneficioso”. Ese aprendizaje técnico y mental ha sido parte de su despegue, como él mismo explica: “Siempre he preguntado por alguna corrección o ayuda, y siempre han estado dispuestos”.

La meta es clara y ambiciosa: llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “La meta es bastante complicada y eso solo se logra con disciplina y siguiendo entrenando. Con el apoyo que estoy recibiendo, sí veo posible llegar a esa meta”, asegura con convicción. Mientras tanto, sigue acumulando logros. Su reciente coronación como mejor nadador de la Copa Pacífico 2025 confirma que su progresión no es casualidad. Piura lo celebra y el país empieza a mirarlo con expectativa.

El nadador destacó la importancia de la disciplina y el deporte. Foto: cortesía.

Un mensaje para los que recién empiezan

Consciente de que muchos niños lo ven como inspiración, Carlos entrega un consejo que resume su filosofía deportiva: “La natación es un deporte en el que gana el que es más constante. Puede que estés en tu mejor punto, pero tienes que mantener las mismas ganas que tenías cuando aún no llegabas ahí”. Y él es prueba de ello, con la disciplina, paciencia y una determinación que crece a la misma velocidad que sus tiempos en la piscina.

El “Aquaman piurano” no solo colecciona medallas. El joven admirador de Michael Phelps, Andrea Ponti y Jordan Crooks está construyendo una figura que inspira a cientos de deportistas escolares. Tal vez, la próxima gran historia puede empezar igual que la suya: con un niño que un día se lanza al agua y decide no salir hasta alcanzar sus sueños.

