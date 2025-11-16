¿Quiénes son los docentes que recibirán aumento en su salario mínimo? Esto indica la norma del Minedu

La reciente promulgación de la Ley N.º 32498 marca un nuevo impulso para el magisterio peruano al establecer la promoción de docentes nombrados en Educación Superior Pedagógica hacia categorías superiores de la Carrera Pública Docente, lo que implica un incremento directo en sus remuneraciones.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que esta medida forma parte de un paquete de disposiciones que beneficiará a más de 430.000 docentes de educación básica, pedagógica y tecnológica en todo el país.

¿Quiénes son los docentes que recibirán aumento en su salario mínimo?

Según el Minedu, el incremento del salario mínimo, que desde noviembre se eleva a S/3500, alcanza a más de 426.000 docentes de educación básica y técnico-productiva, tanto nombrados como contratados. Esta mejora forma parte del segundo tramo de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), prevista para este año.

De acuerdo con el ministerio, estas acciones buscan reconocer la dedicación del magisterio y el impacto de su labor en la formación de las nuevas generaciones. El titular del sector, Jorge Figueroa, enfatizó que la política no solo mejora las condiciones materiales de los docentes y sus familias, sino que también refuerza su compromiso con la enseñanza.

Paralelamente, la norma establece una nueva escala remunerativa para docentes nombrados y contratados en instituciones de Educación Superior Tecnológica. La primera categoría pasa de S/3374 a S/4083, la segunda de S/4049 a S/4758 y la tercera de S/5399 a S/6108. El alcance de esta medida comprende a más de 11.000 profesionales que laboran en Institutos Superiores Tecnológicos, Escuelas Superiores de Formación Artística y centros administrados por el Ministerio de Defensa.

¿Qué autoriza la Ley N.º 32498?

La Ley N.º 32498 también autoriza la promoción de docentes nombrados en Educación Superior Pedagógica hacia las categorías II y III de la Carrera Pública Docente. Esta disposición alcanza a cerca de mil profesionales, quienes pasarán de percibir S/5399 (categoría I) a S/7087 (categoría II) y S/8774 (categoría III).

