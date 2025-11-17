Según el calendario oficial del Diario Oficial El Peruano, los trabajadores del sector público y privado en Perú todavía cuentan con la opción de tomar un descanso prolongado de varios días, por lo que quedó abierta la posibilidad de relajarse, reunirse con la familia o salir de viaje antes de que cierre el año. Esta pausa aparece como una de las más esperadas del calendario, ya que muchos buscaban fechas que les permita desconectarse un rato de la rutina sin modificar sus actividades laborales.

Estos feriados se deben a fechas festivas y, además, a un día no laborable declarado por el Gobierno peruano. Esto generó un fin de semana largo para el sector público y, dependiendo de lo que disponga cada empresa, también para el privado. La combinación de ambos días ha permitido una agenda ideal para quienes desean planificar actividades con anticipación y revisar qué otros días libres quedan en el calendario nacional.

Próximo feriado largo en el Perú: ¿en qué fecha podrán descansar los trabajadores del sector público y privado?

Del sábado 6 al martes 9 de diciembre del 2025, los peruanos podrán aprovechar el último feriado largo del año. Esto será posible por las celebraciones del Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) y la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre). Los trabajadores estatales tendrán un descanso de cuatro días consecutivos, desde el fin de semana hasta el martes.

Además, los trabajadores del sector público podrán contar con un descanso del jueves 25 al domingo 28 de diciembre. Esto se debe a las celebraciones por Navidad y a que el Gobierno declaró el viernes 26 como día no laborable para las entidades estatales. En el caso del sector privado, la aplicación de este día no laborable quedará sujeta a la decisión interna de cada empresa.