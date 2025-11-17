HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza
Sociedad

Motociclista muere y su amigo queda grave tras caer en zanja abandonada en Villa María del Triunfo

Vecinos denuncian que la zanja lleva tres años sin atención, representa un peligro constante para los usuarios y no es la primera vez que se registran accidentes en la zona.

Vecinos denuncian peligro constante en vía con zanja sin señalización
Vecinos denuncian peligro constante en vía con zanja sin señalización | Foto: composición LR/captura ATV.

Dos amigos circulaban en su motocicleta el lunes 17 de noviembre cuando cayeron a una profunda zanja en el distrito de Villa María del Triunfo, ubicada en medio de una vía correspondiente a una obra abandonada. En el accidente, uno de ellos perdió la vida y su acompañante se encuentra gravemente herido.

Tras el incidente, los vecinos acudieron a auxiliarlos y se comunicaron con los serenos del distrito. Realizaron un rescate improvisado, ya que la zanja solo tenía un cartel de “vía clausurada” que los motociclistas no alcanzaron a ver a tiempo, rodeada de montículos que dificultaban la visibilidad.

lr.pe

Zanja abandonada en Villa María del Triunfo lleva tres años en riesgo

Los vecinos señalaron que la zanja, de varios metros de profundidad, lleva al menos tres años en estado de abandono, sin que ninguna entidad se haga responsable de su finalización o de la señalización de seguridad correspondiente.

"Es un proyecto que tenía una duración de cuatro años; sin embargo, no concluye. Deja en riesgo total a los usuarios de la zona. Esa parte estuvo abierta hace tres años y la reabrieron hace dos semanas", expresó un vecino, visiblemente indignado a ATV.

Además, confirmaron que no es la primera vez que ocurren accidentes en este punto, generando un peligro constante para los usuarios. "Son varias ocasiones que nos tienen en zozobra. En las noches, al escuchar un ruido, tenemos que salir a auxiliar, y la mayoría somos ancianos para sacar las motos o los carros", agregó otra vecina.

