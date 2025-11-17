HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: conoce los distritos, zonas y horarios afectados este martes 18 de noviembre

Sedapal anuncia corte de agua en cuatro distritos de Lima Metropolitana el 18 de noviembre. La interrupción se debe a trabajos de empalme de tuberías y limpieza de reservorios.

Conoce los distritos que serán afectados por el corte de agua de Sedapal, este martes 18 de noviembre.
Conoce los distritos que serán afectados por el corte de agua de Sedapal, este martes 18 de noviembre.

La empresa estatal Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) anunció que se realizará un corte de agua en cuatro distritos de Lima Metropolitana. De acuerdo con la información de la entidad, esta interrupción temporal está programada para este martes 18 de noviembre y el motivo principal se debe a las labores relacionadas al empalme de tuberías y limpieza de reservorios.

La programación de este corte en los cuatro distritos afectados forma parte de los trabajos preventivos y de mantenimiento que se realizan en la red de abastecimiento.

PUEDES VER: Vecinos de San Juan de Miraflores bloquean la Panamericana Sur en protesta contra Sedapal: "Pagamos agua y recibimos aire"

¿Cuáles son los distritos afectados por le corte de agua en Lima este 18 de noviembre?

Según Sedapal, el corte de agua comenzará en las primeras horas de la mañana, aunque no todos los distritos tendrán el mismo horario de suspensión del servicio. Por ello, se precisa que el horario estimado de inicio será entre las 5.00 a. m. y las 12.00 p. m. La duración del corte se extenderá, según el distrito, hasta las 8.00 p. m. y las 12.00 a. m.

Barranco

  • Motivo del corte de agua: Trabajos de ejecución de empalme.
  • Áreas afectadas: Urbanización La Viñita, Jr. Rosendo Vidaurre, Jr. Enrique Barró, Av. El Sol y Estete.
  • Horario: de 12:00 p.m., hasta las 11:00 p.m.

PUEDES VER: Cañete: Pobladores de Mala piden que se normalice el servicio de agua potable

San Miguel

  • Motivo del corte de agua: Empalme de tubería.
  • Áreas afectadas: Urbanización Maranga 2da etapa, Av. Andrés Rázuri, Av. Los Patriotas, Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Jr. Diego de Almagro.
  • Horario: de 9:00 a.m., hasta las 11:00 p.m.

Lurín

  • Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio operativos en asentamientos humanos y urbanizaciones, agrupados en sectores 464, 465, 466, 468, 469, 470.
  • Áreas afectadas: AH, Guadalupe Silvay, AH. César Vallejo, Urbanización La Virreyna, Lurín Pueblo, Urbanización Ciudad Morales Irarrazábal, AH. Nuevo Lurín Mz. C, Bz. Óscar, El Barco, Asociación Jahuay, Asociación Soluciones, Las Velas, La Estancia.
  • Horario: de 8:00 a.m., hasta las 8:00 p.m.

Chorrillos

  • Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorios localizados en el sector.
  • Áreas afectadas: AH. San Genaro, AH. San Genaro II Etapa, AH. Señor de los Milagros, AH. Villa del Mar, AH. Virgen del Morro Solar, Asoc. Asociación San Pedro, Cooperativa Viña Alta, Urb. Los Sauces.
  • Horario: de 5:00 a.m., hasta las 9:00 p.m.
