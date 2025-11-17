Conoce los distritos que serán afectados por el corte de agua de Sedapal, este martes 18 de noviembre. | Foto: composición LR/Andina

Conoce los distritos que serán afectados por el corte de agua de Sedapal, este martes 18 de noviembre. | Foto: composición LR/Andina

La empresa estatal Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) anunció que se realizará un corte de agua en cuatro distritos de Lima Metropolitana. De acuerdo con la información de la entidad, esta interrupción temporal está programada para este martes 18 de noviembre y el motivo principal se debe a las labores relacionadas al empalme de tuberías y limpieza de reservorios.

La programación de este corte en los cuatro distritos afectados forma parte de los trabajos preventivos y de mantenimiento que se realizan en la red de abastecimiento.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Cuáles son los distritos afectados por le corte de agua en Lima este 18 de noviembre?

Según Sedapal, el corte de agua comenzará en las primeras horas de la mañana, aunque no todos los distritos tendrán el mismo horario de suspensión del servicio. Por ello, se precisa que el horario estimado de inicio será entre las 5.00 a. m. y las 12.00 p. m. La duración del corte se extenderá, según el distrito, hasta las 8.00 p. m. y las 12.00 a. m.

Barranco

Motivo del corte de agua: Trabajos de ejecución de empalme.

Trabajos de ejecución de empalme. Áreas afectadas: Urbanización La Viñita, Jr. Rosendo Vidaurre, Jr. Enrique Barró, Av. El Sol y Estete.

Urbanización La Viñita, Jr. Rosendo Vidaurre, Jr. Enrique Barró, Av. El Sol y Estete. Horario: de 12:00 p.m., hasta las 11:00 p.m.

San Miguel

Motivo del corte de agua: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Áreas afectadas: Urbanización Maranga 2da etapa, Av. Andrés Rázuri, Av. Los Patriotas, Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Jr. Diego de Almagro.

Urbanización Maranga 2da etapa, Av. Andrés Rázuri, Av. Los Patriotas, Av. La Marina, Av. Rafael Escardó, Jr. Diego de Almagro. Horario: de 9:00 a.m., hasta las 11:00 p.m.

Lurín

Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio operativos en asentamientos humanos y urbanizaciones, agrupados en sectores 464, 465, 466, 468, 469, 470.

Limpieza de reservorio operativos en asentamientos humanos y urbanizaciones, agrupados en sectores 464, 465, 466, 468, 469, 470. Áreas afectadas: AH, Guadalupe Silvay, AH. César Vallejo, Urbanización La Virreyna, Lurín Pueblo, Urbanización Ciudad Morales Irarrazábal, AH. Nuevo Lurín Mz. C, Bz. Óscar, El Barco, Asociación Jahuay, Asociación Soluciones, Las Velas, La Estancia.

AH, Guadalupe Silvay, AH. César Vallejo, Urbanización La Virreyna, Lurín Pueblo, Urbanización Ciudad Morales Irarrazábal, AH. Nuevo Lurín Mz. C, Bz. Óscar, El Barco, Asociación Jahuay, Asociación Soluciones, Las Velas, La Estancia. Hora r io : de 8:00 a.m., hasta las 8:00 p.m.

Chorrillos