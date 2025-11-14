HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Sociedad

Vecinos de San Juan de Miraflores bloquean la Panamericana Sur en protesta contra Sedapal: "Pagamos agua y recibimos aire"

Ciudadanos reclaman a Sedapal que pagan altos montos por el servicio, pero este no funciona las 24 horas del día.

Vecinos de SJM exigen a Sedapal contar con agua las 24 horas del día.
Vecinos de SJM exigen a Sedapal contar con agua las 24 horas del día. | Composición LR | Panamericana

Durante la mañana del 14 de noviembre, un grupo de vecinos del asentamiento humano Las Flores de Villa, en el distrito de San Juan de Miraflores, decidieron bloquear parte del km 15 de la Panamericana Sur como medida de protesta en contra de la empresa Sedapal por no brindarles el servicio de agua potable.

Según los manifestantes, la institución no cumple con el abastecimiento de agua las 24 horas del día, a pesar de que emiten altos precios en los recibos de consumo. En tanto, Sedapal indicó que en el transcurso de las horas, emitirán un pronunciamiento.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Hallan sin vida a hombre dentro de vehículo en Surco: se habría estacionado hace dos días

lr.pe

Vecinos reclaman restricción de agua

Un ciudadano indicó a Panamericana que son alrededor de 12 asentamientos humanos de SJM que han sido afectados por la restricción del agua. Según manifiestan, solo tienen acceso al servicio por un par de horas.

"Estamos siendo perjudicados por la mala gestión y malos funcionarios de Sedapal. En un inicio, hicimos contrato de 24 horas (el servicio de agua) hace más de dos años; sin embargo, solo recibimos agua 1, 2 o 5 horas y las tarifas son exageradas. Donde viven dos personas vienen hasta 150 soles", manifestó.

PUEDES VER: Cierran avenida Javier Prado por obras: qué tramos estarán restringidos y desde cuándo

lr.pe

Cobros excesivos

Los manifestantes señalaron que desde que le hicieron el cambio de medidores de agua nuevos, se han incrementado las tarifas. Reclaman que los precios de recibo son excesivos e injustificados, ya que solo cuentan con el servicio por unas horas.

"Nos dijeron que cuando iban a ampliar los servicios de los reservorios íbamos a tener agua las 24 horas, ya llevamos varios años igual. No nos hacen caso. Ellos ya ampliaron los tanques, pero siguen las restricciones", dijo un vecino.

Si tienes un reclamo con el servicio de agua, los usuarios pueden usar los canales virtuales de Sedapal (como su página de reclamos virtuales) o dirigirse a la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) a través de su página web o en sus oficinas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Pasajeros quedaron varados por horas en avión hacia Colombia y denuncian que no recibieron agua ni comida: "Le faltaba un perno al asiento del piloto"

Pasajeros quedaron varados por horas en avión hacia Colombia y denuncian que no recibieron agua ni comida: "Le faltaba un perno al asiento del piloto"

LEER MÁS
Estas son las universidades que no tendrán clases presenciales por el paro del 14 de noviembre

Estas son las universidades que no tendrán clases presenciales por el paro del 14 de noviembre

LEER MÁS
Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

Minedu suspende clases presenciales este viernes 14 de noviembre por paro de transportistas en Lima y Callao

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

LEER MÁS
¿Se realizará el paro de transportistas hoy 14 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

¿Se realizará el paro de transportistas hoy 14 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

LEER MÁS
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

Adulta mayor expone a trabajador de EsSalud que se burló de ella tras reclamarle por atención: "No merecemos eso"

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Agente de la PNP causa indignación tras comentario sobre ropa incautada en operativo en Gamarra: “Esas tallas son tuyas”

Agente de la PNP causa indignación tras comentario sobre ropa incautada en operativo en Gamarra: “Esas tallas son tuyas”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025