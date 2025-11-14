Vecinos de SJM exigen a Sedapal contar con agua las 24 horas del día. | Composición LR | Panamericana

Durante la mañana del 14 de noviembre, un grupo de vecinos del asentamiento humano Las Flores de Villa, en el distrito de San Juan de Miraflores, decidieron bloquear parte del km 15 de la Panamericana Sur como medida de protesta en contra de la empresa Sedapal por no brindarles el servicio de agua potable.

Según los manifestantes, la institución no cumple con el abastecimiento de agua las 24 horas del día, a pesar de que emiten altos precios en los recibos de consumo. En tanto, Sedapal indicó que en el transcurso de las horas, emitirán un pronunciamiento.

Vecinos reclaman restricción de agua

Un ciudadano indicó a Panamericana que son alrededor de 12 asentamientos humanos de SJM que han sido afectados por la restricción del agua. Según manifiestan, solo tienen acceso al servicio por un par de horas.

"Estamos siendo perjudicados por la mala gestión y malos funcionarios de Sedapal. En un inicio, hicimos contrato de 24 horas (el servicio de agua) hace más de dos años; sin embargo, solo recibimos agua 1, 2 o 5 horas y las tarifas son exageradas. Donde viven dos personas vienen hasta 150 soles", manifestó.

Cobros excesivos

Los manifestantes señalaron que desde que le hicieron el cambio de medidores de agua nuevos, se han incrementado las tarifas. Reclaman que los precios de recibo son excesivos e injustificados, ya que solo cuentan con el servicio por unas horas.

"Nos dijeron que cuando iban a ampliar los servicios de los reservorios íbamos a tener agua las 24 horas, ya llevamos varios años igual. No nos hacen caso. Ellos ya ampliaron los tanques, pero siguen las restricciones", dijo un vecino.

Si tienes un reclamo con el servicio de agua, los usuarios pueden usar los canales virtuales de Sedapal (como su página de reclamos virtuales) o dirigirse a la SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) a través de su página web o en sus oficinas.

