Cañete: Pobladores de Mala piden que se normalice el servicio de agua potable

Falta de este elemental servicio afecta a miles de familias, así como a colegios, hospitales, comisaria. Pobladores piden intervención del presidente de la República José Jerí. También amenazan con radicalizar medidas en busca de una solución. Niños, adultos mayores y hospitalizados son los más perjudicados.

En camiones cisterna distribuyen agua potable en Mala.
En camiones cisterna distribuyen agua potable en Mala.

Los pobladores del distrito de Mala, ubicado al sur de Lima, en la provincia de Cañete, salieron a protestar y a exigir que se normalice el servicio de agua potable, pues no solo afecta a miles de familias, sino a colegios, hospitales, comisarías, bomberos.

Hombres y mujeres, niños y adultos, solicitaron la intervención del presidente de la República, José Jerí, en la solución de este servicio.

El viernes, indignados moradores ingresaron a las oficinas de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Emapa SA-Cañete) y exigieron la presencia del gerente, pero solo encontraron a los empleados que no supieron explicar esta grave problemática.

“Hemos agotado todas las gestiones administrativas posibles, sin recibir respuesta favorable”, indicó Alejandro Huapaya, dirigente vecinal. Otros vecinos, incluso, dijeron que venían coordinando con dirigentes de barrios y anexos para radicalizar las protestas y amenazaron incluso con bloquear la Panamericana Sur si no son atendidas sus demandas.

“Señor presidente (José Jerí), está bien que vaya a los penales y a las comisarías, pero también visite el pueblo de Mala que se muere de sed”, dijo Teódulo Ramos Alva.

“Es un problema que tenemos todos años, pero igual nos llegan las facturas muy puntuales”, manifestó el vecino Rosendo Vega.

FALLAS TÉCNICAS EN POZO

A través de un comunicado, Emapa Cañete informó sobre la implementación de un plan temporal de distribución de agua potable (horarios de sectorización temporal) “con el objetivo de reducir los inconvenientes por baja presión y asegurar un reparto más equitativo del servicio”.

Anunciaron que partir del sábado 8 de noviembre hasta el 30 de diciembre se iniciará una distribución sectorizada de agua potable mediante redes de distribución.

“Durante la distribución podría presentarse baja presión, lo cual será monitoreado por nuestro equipo operativo”, señalaron.

Pero, ¿por qué tomaron esta medida? Según Emapa-Cañete “el equipo de bombeo principal de nuestro pozo en Mala ha presentado fallas técnicas y requiere una renovación urgente. Esta medida temporal es necesaria mientras gestionamos la adquisición e instalación del nuevo equipo, proceso que estimamos concluir el 30 de diciembre (12:00 pm.) como fecha máxima”, aseguran.

Señalan que el compromiso de la empresa durante este periodo: es el Monitoreo Activo con personal operativo que estará en campo supervisando la sectorización e identificando zonas críticas que puedan verse más afectadas. Asimismo, se realizará la instalación de datalogger que monitorearán las presiones en tiempo real.

Asimismo, el Refuerzo con Cisternas: De ser necesario, las zonas críticas identificadas recibirán apoyo directo mediante la distribución de agua con camiones cisterna.

larepublica.pe

Esta acción preventiva busca disminuir los reclamos por baja presión y garantizar que el recurso llegue a más hogares mientras solucionamos el problema de fondo.

UN DRAMA MUY CONMOVEDOR

Entre tanto, el drama de los pobladores es conmovedor. Dos baldes de plástico se han convertido en los materiales más importantes para la familia de Ernesto Castillo, para conseguir agua potable en la céntrica avenida Marchand.

Desde la tarde del pasado viernes, su vivienda prácticamente se quedó sin agua en la red doméstica, lo que los ha obligado a pedir ayuda a vecinos que cuentan con líquido vital en su reservorio.

“No tenemos (tanque), por eso hay que ir a pedir”, contó.

Lavar la ropa, dar servicio al baño y hacer la limpieza del hogar son retos que ahora tienen que librar sin el líquido abundante que hasta hace unos días tenían en su vivienda los pobladores del barrio Cocharcas.

“Mi lavadora ya tiene desperfectos a raíz de la baja presión”, contó Lucila Francia.

Otros barrios afectados son Santa Rosa, Dignidad Nacional e incluso la zona urbana donde están los hospitales del Minsa y Essalud, los colegios emblemáticos y otras instituciones estatales.

Aunque Emapa Cañete implementó un plan emergente de distribución, algunas familias no han logrado obtener el servicio, justo porque carecen de un depósito para su almacenamiento. “Ya vamos a entrar al verano y esta situación preocupa porque pueden presentarse muchas enfermedades”, finalizó preocupado Leonidas Buendía.

