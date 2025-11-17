Lima no tendrá muchas nubes en los próximos días y el calor aumentará en estos distritos, según Sehamhi

Alerta meteorológica en Lima y regiones del sur de Perú por incremento de temperatura diurna | Foto: composición LR/Andina

Un nuevo evento meteorológico iniciará el martes 18 de noviembre y mantendrá en alerta naranja a Lima, además de afectar zonas de la sierra centro-sur y de la costa sur hasta el jueves 20. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este fenómeno estará asociado a un incremento de la temperatura diurna, con una intensidad de moderada a fuerte.

El evento se caracterizará por escasa nubosidad durante el día, lo que favorecerá un aumento en la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h, principalmente en horas de la tarde. Por ello, la entidad recomienda mantenerse informados y adoptar las precauciones necesarias.

Lima registrará más brillo solar en estos distritos

El ingeniero David Garay, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que el reciente aviso meteorológico solo alcanza a la sierra de Lima. En cambio, en Lima Metropolitana no se esperan eventos significativos que modifiquen el comportamiento actual del clima, aunque sí se presentarán ligeras diferencias entre la franja costera y los distritos más alejados del litoral.

En las zonas próximas al mar y en Lima Centro, las temperaturas máximas se mantendrán entre 21 °C y 22 °C. En los distritos del este —como La Molina y Santa Anita— los valores alcanzarán entre 25 °C y 26 °C, debido a una mayor presencia de brillo solar.

Garay señaló que se prevé un ascenso leve de la temperatura diurna, pero dentro de los rangos habituales. “Un ligero incremento de 1 o 2°, porque va a haber más brillo solar, menor cobertura nubosa durante los próximos días”, indicó a La República. Por las noches, las mínimas se ubicarán alrededor de los 16 °C, sin cambios importantes. “No hay algún evento significativo diferente para que haya un cambio”, añadió.

¿Qué regiones estarán en alerta por variación de temperaturas?

De acuerdo con el aviso N° 418 del Senamhi, el periodo de vigencia será de 61 horas y las regiones más afectadas por el incremento de la temperatura diurna son:

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Lima

Moquegua

Pasco

Puno

Tacna

Durante el mismo periodo, el Senamhi emitió el aviso N° 417, que advierte un descenso de la temperatura nocturna, además de ráfagas de viento, en la sierra centro y sur entre el 18 y el 20 de noviembre. Las regiones más impactadas serán: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

Pronóstico del Senamhi: temperaturas máximas en la sierra y costa sur

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, el martes 18 de noviembre se esperan temperaturas máximas entre 18 °C y 24 °C en la sierra sur, mientras que en la costa sur los valores oscilarán entre 23 °C y 34 °C.

El miércoles 19 de noviembre se prevén temperaturas máximas entre 19 °C y 30 °C en la sierra centro y valores de 18 °C a 32 °C en la sierra sur. En la costa sur, las temperaturas se ubicarán entre 21 °C y 34 °C.

Finalmente, el jueves 20 de noviembre se esperan temperaturas entre 18 °C y 30 °C en la sierra centro y entre 18 °C y 32 °C en la sierra sur. En la costa sur, los valores irán nuevamente de 21 °C a 34 °C.

Recomendaciones de Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja a la población usar bloqueador y protector solar cuando esté expuesta a la radiación, además de optar por sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV. También sugiere mantenerse bien hidratado, evitar consumir alimentos o bebidas que no estén refrigerados y no exponerse directamente al sol.

Asimismo, recuerda verificar que pescados, mariscos y carnes rojas estén en buen estado para prevenir intoxicaciones. También recomienda mantener los espacios del hogar y del trabajo bien ventilados, vestir ropa de colores claros, evitar realizar actividades físicas entre las 10 a. m. y las 5 p. m., y contar en casa con sobres de suero oral.