HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Lima no tendrá muchas nubes en los próximos días y el calor aumentará en estos distritos, según Sehamhi

El Senamhi advierte de un aumento en la temperatura diurna y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, con menor nubosidad durante el mediodía, lo que elevará la radiación UV en 14 regiones del Perú.

Alerta meteorológica en Lima y regiones del sur de Perú por incremento de temperatura diurna
Alerta meteorológica en Lima y regiones del sur de Perú por incremento de temperatura diurna | Foto: composición LR/Andina

Un nuevo evento meteorológico iniciará el martes 18 de noviembre y mantendrá en alerta naranja a Lima, además de afectar zonas de la sierra centro-sur y de la costa sur hasta el jueves 20. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este fenómeno estará asociado a un incremento de la temperatura diurna, con una intensidad de moderada a fuerte.

El evento se caracterizará por escasa nubosidad durante el día, lo que favorecerá un aumento en la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h, principalmente en horas de la tarde. Por ello, la entidad recomienda mantenerse informados y adoptar las precauciones necesarias.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

lr.pe

Lima registrará más brillo solar en estos distritos

El ingeniero David Garay, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que el reciente aviso meteorológico solo alcanza a la sierra de Lima. En cambio, en Lima Metropolitana no se esperan eventos significativos que modifiquen el comportamiento actual del clima, aunque sí se presentarán ligeras diferencias entre la franja costera y los distritos más alejados del litoral.

En las zonas próximas al mar y en Lima Centro, las temperaturas máximas se mantendrán entre 21 °C y 22 °C. En los distritos del este —como La Molina y Santa Anita— los valores alcanzarán entre 25 °C y 26 °C, debido a una mayor presencia de brillo solar.

Garay señaló que se prevé un ascenso leve de la temperatura diurna, pero dentro de los rangos habituales. “Un ligero incremento de 1 o 2°, porque va a haber más brillo solar, menor cobertura nubosa durante los próximos días”, indicó a La República. Por las noches, las mínimas se ubicarán alrededor de los 16 °C, sin cambios importantes. “No hay algún evento significativo diferente para que haya un cambio”, añadió.

PUEDES VER: Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

lr.pe

¿Qué regiones estarán en alerta por variación de temperaturas?

De acuerdo con el aviso N° 418 del Senamhi, el periodo de vigencia será de 61 horas y las regiones más afectadas por el incremento de la temperatura diurna son:

  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • Lima
  • Moquegua
  • Pasco
  • Puno
  • Tacna

Durante el mismo periodo, el Senamhi emitió el aviso N° 417, que advierte un descenso de la temperatura nocturna, además de ráfagas de viento, en la sierra centro y sur entre el 18 y el 20 de noviembre. Las regiones más impactadas serán: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

PUEDES VER: Resultados Beca 18-2026: ¿cuándo publican la lista de estudiantes aprobados en el examen de preselección?

lr.pe

Pronóstico del Senamhi: temperaturas máximas en la sierra y costa sur

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, el martes 18 de noviembre se esperan temperaturas máximas entre 18 °C y 24 °C en la sierra sur, mientras que en la costa sur los valores oscilarán entre 23 °C y 34 °C.

El miércoles 19 de noviembre se prevén temperaturas máximas entre 19 °C y 30 °C en la sierra centro y valores de 18 °C a 32 °C en la sierra sur. En la costa sur, las temperaturas se ubicarán entre 21 °C y 34 °C.

Finalmente, el jueves 20 de noviembre se esperan temperaturas entre 18 °C y 30 °C en la sierra centro y entre 18 °C y 32 °C en la sierra sur. En la costa sur, los valores irán nuevamente de 21 °C a 34 °C.

Recomendaciones de Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aconseja a la población usar bloqueador y protector solar cuando esté expuesta a la radiación, además de optar por sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV. También sugiere mantenerse bien hidratado, evitar consumir alimentos o bebidas que no estén refrigerados y no exponerse directamente al sol.

Asimismo, recuerda verificar que pescados, mariscos y carnes rojas estén en buen estado para prevenir intoxicaciones. También recomienda mantener los espacios del hogar y del trabajo bien ventilados, vestir ropa de colores claros, evitar realizar actividades físicas entre las 10 a. m. y las 5 p. m., y contar en casa con sobres de suero oral.

Notas relacionadas
Senamhi alerta fenómeno peligroso por DANA ‘Paqari’: ráfagas de vientos superiores a 50 km/h en varias regiones

Senamhi alerta fenómeno peligroso por DANA ‘Paqari’: ráfagas de vientos superiores a 50 km/h en varias regiones

LEER MÁS
Senamhi declara alerta roja por posibles huaicos este 12 y 13 de noviembre: estas son las regiones afectadas

Senamhi declara alerta roja por posibles huaicos este 12 y 13 de noviembre: estas son las regiones afectadas

LEER MÁS
Friaje golpea el Perú: qué zonas serán las más afectadas con lluvias y vientos intensos, según senamhi

Friaje golpea el Perú: qué zonas serán las más afectadas con lluvias y vientos intensos, según senamhi

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

LEER MÁS
Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Habla chofer de bus San Germán y revela cómo sobrevivió a atentado en SMP: “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada”

Habla chofer de bus San Germán y revela cómo sobrevivió a atentado en SMP: “Me tiré (al piso) y las balas pasaron. Mi hija estaba sentada”

LEER MÁS
Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

Tránsito se restablece en Vía de Evitamiento tras cierres de la PNP que dejó pasajeros varados

LEER MÁS
Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025