Alertan lluvias por vigésimo séptimo friaje en la selva | Wilder Pari | La República

Alertan lluvias por vigésimo séptimo friaje en la selva | Wilder Pari | La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la selva peruana experimentará lluvias, vientos fuertes y un marcado descenso de la temperatura debido al ingreso del vigésimo séptimo friaje del año. Según el organismo, esta masa de aire frío ingresará por la selva sur el viernes 14 de noviembre y se desplazará progresivamente hacia la selva central, afectando a la población hasta el domingo 16 de noviembre.

“El fenómeno nos acompaña generalmente con cuatro eventos: lluvias, muchas veces de moderada a fuerte intensidad, incremento de ráfagas de viento y el descenso de los valores de temperatura, principalmente diurnas, pero también nocturnas”, explicó el ingeniero David Garay, especialista en meteorología del Senamhi, en entrevista con este medio.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Friaje golpea la selva peruana: lluvias, vientos intensos y descenso de temperatura

El friaje ingresará al territorio nacional por Madre de Dios y se desplazará hacia la selva de Cusco, Puno, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Amazonas, San Martín e incluso Loreto si el evento es muy fuerte.“Prácticamente toda la selva se verá afectada”, señaló el especialista, agregando que las precipitaciones vendrán acompañadas de descargas eléctricas y vientos de hasta 40 km/h.

En términos de temperatura, se anticipa un descenso significativo: en Madre de Dios, Puno y Cusco se registrarán valores diurnos cercanos a los 21 °C, mientras que en la selva central, particularmente en el sur de Ucayali, rondarán los 22 °C. Durante la noche, la sensación de frío se intensificará, generando un ambiente nublado y húmedo.

Recomendaciones a la población

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de su página web y redes sociales, y adoptar medidas de precaución ante este tipo de fenómenos. “Buscar refugio cuando ocurran las lluvias, ya que estas vienen acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las ráfagas pueden afectar estructuras, árboles y postes que podrían caer”, indicó el especialista.

Además, advirtió sobre el riesgo de descuidos ante cambios de temperatura: “El ciudadano de esta zona está acostumbrado a valores más altos y esas ligeras variaciones podrían afectar a los más vulnerables”, concluyó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.