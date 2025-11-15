HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina      
Sociedad

Senamhi alerta fenómeno peligroso por DANA ‘Paqari’: ráfagas de vientos superiores a 50 km/h en varias regiones

El Senamhi alerta sobre la llegada de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) 'Paqari' en Perú, que causará fuertes vientos y nevadas entre el 17 y 19 de noviembre.

Senamhi advierte sobre la llegada de la DANA 'Paqari' con fuertes vientos y nevadas en el sur del Perú
Senamhi advierte sobre la llegada de la DANA 'Paqari' con fuertes vientos y nevadas en el sur del Perú | Foto: composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) denominada 'Paqari', que se presentará entre el lunes 17 y el miércoles 19 de noviembre. En diálogo con La República, Noelia Goicochea, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que este evento generará ráfagas de viento superiores a los 50 km/h y podría afectar principalmente a las regiones del sur del país.

“La DANA es un sistema atmosférico frío, es como una burbuja que se encuentra aproximadamente a 5.000 metros de altitud que se desarrolla sobre el océano Pacífico (al norte de Chile)”, explicó la especialista. Detalló además que este núcleo frío presenta “un giro horario” que favorece su interacción con la humedad del continente, lo que puede generar precipitaciones en zonas altas de la sierra.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

lr.pe

DANA ‘Paqari’ dejará fuertes vientos y nevadas en el sur, advierte Senamhi

La especialista explicó que este sistema empezará a disiparse hacia el 19 de noviembre, pero antes generará mayor impacto en las regiones del sur. “Sobre todo, por ejemplo, sectores de Ayacucho, Arequipa, también Apurímac, algunos sectores de Cusco, Puno también”, señaló. En el centro del país también se esperan precipitaciones. “Tenemos avisos meteorológicos para el sector centro relacionados a lluvias, granizo, aguanieve, incluso nieve”, añadió.

Los avisos meteorológicos recientes anticipan lluvias, granizo y aguanieve por encima de los 2.800 m s. n. m., así como nevadas en zonas que superan los 3.900 m s. n. m. También podrían registrarse descargas eléctricas, principalmente en la vertiente oriental, durante la tarde y noche del 17 y 18 de noviembre.

Para el 19 de noviembre, el Senamhi prevé un descenso de la temperatura nocturna, lo que aumentará la sensación de frío en la madrugada y primeras horas del día en localidades altoandinas.

PUEDES VER: Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

lr.pe

Senamhi alerta incremento de temperaturas y vientos en la costa

En la costa central y sur, el comportamiento será distinto al de la sierra. La ingeniera Goicochea explicó que estas zonas “ofrecerán mayor brillo solar (…) y también el incremento de las temperaturas diurnas”. Si bien las lluvias serán variables —de ligera a moderada intensidad—, advirtió que los vientos podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte, especialmente en las tardes.

Sobre la evolución del evento, Goicochea señaló que se espera un descenso de las temperaturas nocturnas “entre el 18 y 19 de noviembre (…) para el sector sur principalmente”. En las ciudades cercanas al litoral, detalló que continuará el aumento de las temperaturas máximas y que se presentarán ráfagas de viento vespertinas, aunque estas “no necesariamente” modificarán la sensación térmica, pero sí harán “sentir un poco más el incremento de las temperaturas (…) de las máximas sobre todo”.

La especialista descartó que este episodio se repita de inmediato: “Por el momento no se prevé, al menos para después del 19, otro evento de esas características”. Finalmente, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos del Senamhi y tomar precauciones frente a los vientos fuertes, como reforzar techos y evitar acercarse a árboles o estructuras inestables.

Notas relacionadas
Senamhi declara alerta roja por posibles huaicos este 12 y 13 de noviembre: estas son las regiones afectadas

Senamhi declara alerta roja por posibles huaicos este 12 y 13 de noviembre: estas son las regiones afectadas

LEER MÁS
Friaje golpea el Perú: qué zonas serán las más afectadas con lluvias y vientos intensos, según senamhi

Friaje golpea el Perú: qué zonas serán las más afectadas con lluvias y vientos intensos, según senamhi

LEER MÁS
Senamhi emite alerta naranja por huaicos: advierte lluvias y activación de quebradas en 9 regiones

Senamhi emite alerta naranja por huaicos: advierte lluvias y activación de quebradas en 9 regiones

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025