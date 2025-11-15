Senamhi advierte sobre la llegada de la DANA 'Paqari' con fuertes vientos y nevadas en el sur del Perú | Foto: composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) denominada 'Paqari', que se presentará entre el lunes 17 y el miércoles 19 de noviembre. En diálogo con La República, Noelia Goicochea, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que este evento generará ráfagas de viento superiores a los 50 km/h y podría afectar principalmente a las regiones del sur del país.

“La DANA es un sistema atmosférico frío, es como una burbuja que se encuentra aproximadamente a 5.000 metros de altitud que se desarrolla sobre el océano Pacífico (al norte de Chile)”, explicó la especialista. Detalló además que este núcleo frío presenta “un giro horario” que favorece su interacción con la humedad del continente, lo que puede generar precipitaciones en zonas altas de la sierra.

DANA ‘Paqari’ dejará fuertes vientos y nevadas en el sur, advierte Senamhi

La especialista explicó que este sistema empezará a disiparse hacia el 19 de noviembre, pero antes generará mayor impacto en las regiones del sur. “Sobre todo, por ejemplo, sectores de Ayacucho, Arequipa, también Apurímac, algunos sectores de Cusco, Puno también”, señaló. En el centro del país también se esperan precipitaciones. “Tenemos avisos meteorológicos para el sector centro relacionados a lluvias, granizo, aguanieve, incluso nieve”, añadió.

Los avisos meteorológicos recientes anticipan lluvias, granizo y aguanieve por encima de los 2.800 m s. n. m., así como nevadas en zonas que superan los 3.900 m s. n. m. También podrían registrarse descargas eléctricas, principalmente en la vertiente oriental, durante la tarde y noche del 17 y 18 de noviembre.

Para el 19 de noviembre, el Senamhi prevé un descenso de la temperatura nocturna, lo que aumentará la sensación de frío en la madrugada y primeras horas del día en localidades altoandinas.

Senamhi alerta incremento de temperaturas y vientos en la costa

En la costa central y sur, el comportamiento será distinto al de la sierra. La ingeniera Goicochea explicó que estas zonas “ofrecerán mayor brillo solar (…) y también el incremento de las temperaturas diurnas”. Si bien las lluvias serán variables —de ligera a moderada intensidad—, advirtió que los vientos podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte, especialmente en las tardes.

Sobre la evolución del evento, Goicochea señaló que se espera un descenso de las temperaturas nocturnas “entre el 18 y 19 de noviembre (…) para el sector sur principalmente”. En las ciudades cercanas al litoral, detalló que continuará el aumento de las temperaturas máximas y que se presentarán ráfagas de viento vespertinas, aunque estas “no necesariamente” modificarán la sensación térmica, pero sí harán “sentir un poco más el incremento de las temperaturas (…) de las máximas sobre todo”.

La especialista descartó que este episodio se repita de inmediato: “Por el momento no se prevé, al menos para después del 19, otro evento de esas características”. Finalmente, recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos del Senamhi y tomar precauciones frente a los vientos fuertes, como reforzar techos y evitar acercarse a árboles o estructuras inestables.