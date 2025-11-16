HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Sociedad

Resultados Beca 18-2026: ¿cuándo sale la lista de estudiantes que aprobaron el examen de preselección?

Examen de Preselección de Pronabec alcanzó más del 90% de asistencia de jóvenes. Los que aprueben pasarán a la siguiente etapa en el que podrá obtener una de las 20,000 becas integrales.

Jóvenes podrán acceder a la lista de resultados de Beca 18-2025 de Pronabec.
Jóvenes podrán acceder a la lista de resultados de Beca 18-2025 de Pronabec. | Composición LR | Pronabec

El Examen Nacional de Preselección 2025 (ENP) de Beca 18 se realizó este domingo 16 de noviembre a nivel a nacional, más de 97 mil jóvenes peruanos participaron del evento con el propósito de alcanzar una de las 20 mil becas integrales para estudios universitarios que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Los resultados de la lista oficial de preseleccionados del ENP 2025 se publicarán el lunes 22 de diciembre de 2025. La nueva nómina indicarán a aquellos jóvenes que han quedado aptos para la siguiente etapa, en el que se decidirá a los beneficiarios de las becas que cubren matrícula, pensión, alimentación, alojamiento, movilidad y materiales de estudio.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

lr.pe

¿Dónde se rinde el examen de Pronabec?

La evaluación del examen del Pronabec se tomó de manera simultánea en 180 locales ubicados en diferentes regiones del país, en las que se incluye zonas rurales y distritos de frontera. Para rendir la evaluación, los postulantes deberán acercarse al recinto a partir de las 7:00 a. m., las puertas se cierran a las 8:20 a. m. Solo podrán acceder los que porten su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.

Jóvenes participantes deberán revisar en los canales oficiales de Pronabec si es que quedaron seleccionados para la siguiente etapa. La página web que deben visitar es la siguiente: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/

PUEDES VER: Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

lr.pe

¿Cómo se llevó a cabo el examen de Beca 18?

El último domingo 16 de noviembre, se llevó a cabo el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, en el que participaron más del 90% de jóvenes que llegaron acompañados de sus padres y familiares. La prueba consistió en un examen de competencias matemáticas y de compresión lectora mediante 60 preguntas de opción múltiple.

La directora ejecutiva del Pronabec, Alexandra Ames, quien supervisó el desarrollo de la jornada en el colegio El Bosque, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho dijo:“Hemos podido lograr que más del 90 % de postulantes aptos puedan llegar a su local de evaluación. Esto nos llena de orgullo porque esto significa que los chicos se hayan informado bien, se hayan entusiasmado con llegar a sus aulas y lo más importante es que esto ha sido posible gracias a la articulación que hemos hecho con los programas sociales PAÍS, Juntos, Contigo, y empresas en todo el país”.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Examen Beca 18 de Pronabec: temario, horario y lugares donde rendir la prueba nacional este 16 de noviembre

Examen Beca 18 de Pronabec: temario, horario y lugares donde rendir la prueba nacional este 16 de noviembre

LEER MÁS
Examen de Beca 18: estos son los locales y horarios para rendir la prueba de preselección vía Pronabec

Examen de Beca 18: estos son los locales y horarios para rendir la prueba de preselección vía Pronabec

LEER MÁS
¿Postulas a Beca 18 este domingo 16 de noviembre? así será el riguroso control biométrico para examen de preselección

¿Postulas a Beca 18 este domingo 16 de noviembre? así será el riguroso control biométrico para examen de preselección

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

LEER MÁS
Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

Sujeto es detenido tras asesinar a su propia madre y su abuela en doble crimen en Chiclayo

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025