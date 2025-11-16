El Examen Nacional de Preselección 2025 (ENP) de Beca 18 se realizó este domingo 16 de noviembre a nivel a nacional, más de 97 mil jóvenes peruanos participaron del evento con el propósito de alcanzar una de las 20 mil becas integrales para estudios universitarios que ofrece el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Los resultados de la lista oficial de preseleccionados del ENP 2025 se publicarán el lunes 22 de diciembre de 2025. La nueva nómina indicarán a aquellos jóvenes que han quedado aptos para la siguiente etapa, en el que se decidirá a los beneficiarios de las becas que cubren matrícula, pensión, alimentación, alojamiento, movilidad y materiales de estudio.

¿Dónde se rinde el examen de Pronabec?

La evaluación del examen del Pronabec se tomó de manera simultánea en 180 locales ubicados en diferentes regiones del país, en las que se incluye zonas rurales y distritos de frontera. Para rendir la evaluación, los postulantes deberán acercarse al recinto a partir de las 7:00 a. m., las puertas se cierran a las 8:20 a. m. Solo podrán acceder los que porten su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.

Jóvenes participantes deberán revisar en los canales oficiales de Pronabec si es que quedaron seleccionados para la siguiente etapa. La página web que deben visitar es la siguiente: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/

¿Cómo se llevó a cabo el examen de Beca 18?

El último domingo 16 de noviembre, se llevó a cabo el Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026, en el que participaron más del 90% de jóvenes que llegaron acompañados de sus padres y familiares. La prueba consistió en un examen de competencias matemáticas y de compresión lectora mediante 60 preguntas de opción múltiple.

La directora ejecutiva del Pronabec, Alexandra Ames, quien supervisó el desarrollo de la jornada en el colegio El Bosque, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho dijo:“Hemos podido lograr que más del 90 % de postulantes aptos puedan llegar a su local de evaluación. Esto nos llena de orgullo porque esto significa que los chicos se hayan informado bien, se hayan entusiasmado con llegar a sus aulas y lo más importante es que esto ha sido posible gracias a la articulación que hemos hecho con los programas sociales PAÍS, Juntos, Contigo, y empresas en todo el país”.

