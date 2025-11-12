Huánuco y Ucayali tendrán presencia de altas precipitaciones durante 24 horas. Foto: Yolanda Goicochea / La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja debido a las intensas lluvias registradas en la zona centro y la selva del país para los días 12 y 13 de noviembre. Según el organismo, existe una alta probabilidad de activación de quebradas, lo que eleva el riesgo de huaicos, deslizamientos y crecidas de ríos en Huánuco, Áncash y Ucayali.

Especialistas del Senamhi precisaron que esta advertencia de corto plazo, con vigencia de 24 horas, responde al acumulado de precipitaciones de la última semana y a las condiciones geológicas de las regiones afectadas. Las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades en zonas expuestas.

Posible activación de quebradas

La alerta fue activada por la combinación de lluvias intensas y la alta susceptibilidad del terreno a las precipitaciones. Esto podría ocasionar huaicos en diversas provincias de los departamentos mencionados, sobre todo en áreas con pendientes pronunciadas y suelos saturados.

Alerta roja en Huánuco y Ucayali. Fuente: Senamhi

En ambos departamentos, más de 78.000 personas podrían estar en riesgo por la activación de quebradas. Además, están comprometidas 134 instituciones educativas, 21 centros de salud y 260 kilómetros de red vial, según en su plataforma oficial.

El organismo aclaró que, al tratarse de una alerta de corto plazo, las regiones ya presentan niveles medios y altos de precipitación acumulada, lo que prolonga el riesgo hasta el jueves 13 de noviembre. “Esto podría provocar huaicos en las próximas 24 horas, especialmente en zonas vulnerables de Ucayali”, indicó.

Friaje en la selva peruana

El meteorólogo David Garay, del Senamhi, explicó que la alerta roja en Ucayali también se relaciona con la llegada del friaje. “El friaje en la selva está generando lluvias de gran intensidad, algo habitual en esta época del año”, declaró. Añadió que el panorama actual exige máximas precauciones, sobre todo en zonas rurales con escasa infraestructura.

Alerta de precipitaciones en Huánuco y Ucayali. Fuente: Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI

El vigésimo séptimo friaje del año ingresará por la selva sur el viernes 14 de noviembre y avanzará hacia la selva central hasta el domingo 16. Este fenómeno climatológico estará acompañado por lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas, vientos de hasta 40 km/h y un marcado descenso de temperaturas.

