Henry Apaclla Ñaupari (35), investigado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas tras el trágico accidente de tránsito ocurrido en Ocoña, Arequipa, que dejó 37 personas fallecidas y más de veinte heridos, brindó sus primeras declaraciones ante la justicia. El conductor de la camioneta, quien dio positivo en el dosaje etílico, aseguró que colaborará con todas las diligencias necesarias, pero solicitó que no se le impongan medidas restrictivas.

Asimismo, el denunciado, quien se presentó a la audiencia con una venda en la cabeza, ha declarado sentirse afectado por lo sucedido. También señaló estar preocupado por su salud, ya que hasta el momento no ha sido evaluado por un especialista y solo ha recibido pastillas para el dolor.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

"Lamento todo lo sucedido con las víctimas. Me pongo en su lugar y estoy dolido. Yo estoy a disposición, pero también quiero ver mi bienestar. No me ha visto el neurólogo y tampoco se me ha hecho una radiografía hasta ahora. Estoy preocupado porque me duele la cabeza", afirmó Apaclla ante el juzgado.

Podría enfrentar pena de hasta 8 años

Mientras tanto, Apaclla Ñaupari enfrenta siete días de detención preliminar. De confirmarse los cargos en su contra, el Ministerio Público proyecta una pena de hasta ocho años de prisión. Entre las diligencias programadas figuran las declaraciones de testigos y sobrevivientes, el informe pericial de necropsia, el peritaje de daños y la evaluación mecánica de los vehículos, así como la obtención de las historias clínicas de los heridos y el informe técnico policial que permitirá determinar las causas del accidente.

La defensa del acusado ha asegurado que, tanto por parte de la empresa donde laboraba Apaclla como por parte de la empresa Llamosa, las indemnizaciones están garantizadas. No obstante, solicitó que a sus clientes no se le ordene una detención preliminar, por considerarla una medida excesiva.

El último adiós a las víctimas

El último adiós a las víctimas del accidente del bus de la empresa Llamosas comenzó el 13 de noviembre en la ciudad de Camaná, donde fueron enterrados Alan Álvarez Rivas (39), su padre Guillermo Álvarez Pérez (63) y su primo Óscar Pérez Cahuana (33). Los tres viajaban en el vehículo que se desbarrancó la noche del martes 11 en el kilómetro 780 de la Panamericana Sur.

El sepelio congregó a familiares y compañeros del rubro comercial. Álvarez, conocido como “Dani”, era distribuidor mayorista y dejó una esposa y dos menores. “La vida es una sola, demos todo lo bueno acá”, recordó una de sus compañeras antes del entierro.

En tanto, en la morgue de Camaná aún permanecían tres cuerpos sin reclamar: Jhossef Hernán Torres Reyes (31), natural de Anta (Cusco), y los esposos Mauro Felipe Gálvez Ampa y Medarda Romero Flores, residentes en Huancayo.

Los familiares del conductor del bus, Marcos Francisco Ruelas Condori (64), expresaron su molestia por la demora en la entrega de sus restos debido a que fue sometido a necropsia para descartar consumo de sustancias o una condición médica previa. “Solo quiero que descanse en paz y que esto no quede impune”, dijo su hijo.

Además, temen que un maletín con S/ 5.000, ahora bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y que la víctima llevaba consigo, no sea devuelto íntegro. Esto debido a que algunos de los sobrevivientes han denunciado el robo de sus pertenencias durante el rescate. “Nos quitaban los celulares”, aseguró Leonarda Condori (59). Otros señalaron la pérdida de dinero y objetos personales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.