Sociedad

Senamhi emite alerta naranja por huaicos: advierte lluvias y activación de quebradas en 9 regiones

La alerta indica riesgo de flujos de lodo, avalanchas y deslizamientos de tierra, lo que afectaría zonas pobladas y servicios básicos. Se recomienda precaución en carreteras expuestas.

Alerta naranja por huaicos en nueve regiones del Perú
Alerta naranja por huaicos en nueve regiones del Perú | Foto: composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja ante la posible activación de quebradas en nueve regiones del país. Según el aviso, el fenómeno está asociado a las intensas lluvias registradas en los últimos días y podría afectar a miles de personas, por lo que se exhorta a la población a tomar medidas preventivas y evitar transitar por carreteras principales expuestas a deslizamientos.

El aviso de corto plazo N.º 314 detalla que la activación de quebradas o huaicos se debe a las fuertes precipitaciones y a la inestabilidad geológica de los terrenos. Este fenómeno podría generar flujos de lodo, avalanchas de detritos y deslizamientos de tierra, lo que representa un grave riesgo para las zonas pobladas, instituciones educativas, centros de salud e infraestructura vial.

lr.pe

Regiones en alerta naranja por huaicos

De acuerdo con el boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, se han identificado los departamentos con mayor nivel de exposición ante posibles emergencias. Entre ellos figuran:

  • Amazonas: Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza.
  • Áncash: Aija, Antonio Raymondi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Sihuas.
  • Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz.
  • Huánuco: Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón.
  • La Libertad: Bolívar, Pataz, Sánchez Carrión.
  • Lambayeque: Ferreñafe, Lambayeque.
  • Loreto: Alto Amazonas, Datem del Marañón, Requena, Ucayali.
  • San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache.
  • Ucayali: Padre Abad.
Regiones en alerta por huaicos. Foto: COEN

Regiones en alerta por huaicos. Foto: COEN

Senamhi alerta lluvias, granizo y nevadas en Perú

Senamhi informó que entre el martes 11 y el miércoles 12 de noviembre se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra norte y centro del país, en forma de nieve, granizo, aguanieve y lluvia. Se espera la caída de granizo en zonas ubicadas sobre los 2.800 m.s.n.m. y nevadas en localidades por encima de los 3.800 m.s.n.m. de la sierra central.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Además, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, así como lluvias ligeras y dispersas hacia la costa norte. Las regiones más afectadas serían Amazonas, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y San Martín, donde se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles deslizamientos, crecidas de ríos o activación de quebradas.

