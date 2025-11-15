Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT
El doble homicidio ocurrió frente a la discoteca Denbow en Villa María del Triunfo, donde las víctimas fueron atacadas tras un concierto.
- Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado: ATU identifica puntos críticos en Lima
- ¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación
Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional detuvieron a 'Flow La Fama' durante un operativo en el Callao. Él es sindicado como presunto autor intelectual del doble asesinato contra los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' cuando salían de una presentación en la discoteca Denbow, ubicada en Villa María del Triunfo, en abril de 2025.
"El intervenido sería el autor intelectual del doble homicidio por PAF de dos cantantes urbanos, ocurrido en el frontis de una discoteca en el distrito de Villa María del Triunfo", se lee en el comunicado emitido por la Policía Nacional del Perú.
TE RECOMENDAMOS
POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
PUEDES VER: Asesinan a cantantes urbanos Louis Producer y 26IS en exteriores de discoteca Denbow en VMT
La balacera en las afueras de la discoteca Denbow
El pasado 14 de abril, los cantantes urbanos José Israel Oria Infante, conocido como '26is', y Luis Antonio Venegas Carrasco, 'Louis Producer', fueron acribillados en un ataque armado luego de un concierto en la discoteca Denbow. Asimismo, otras tres personas resultaron heridas producto de la feroz balacera.
Según contaron los testigos, ambos artistas se dirigieron a cenar a un puesto de comida rápida, en donde fueron interceptados por los sicarios, quienes estaban a bordo de una moto lineal. Tras ello, efectivos policiales detuvieron a Carlos Aly Nima Salazar (19), alias 'Loco Aly', investigado por su presunta participación en el ataque. Según el coronel de la Policía Nacional, Juan Carlos Montúfar, Nima Salazar reconoció haber participado en el ataque, ya que habría tenido el encargo de avisar a los sicarios que las víctimas salían de la discoteca.
Luego de 7 meses, la Dirección de Investigación intervino a 'Flow La Fama', quien es investigado por ser el presunto autor intelectual del doble homicidio. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso tenía una Orden de Detención Preliminar Judicial.
Canal de ayuda
|Policía Nacional del Perú (PNP)
|Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
|Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar
|(01) 411 8000 opción 6
|Alerta médica
|(01) 261 0502
|Clave médica
|(01) 261 8793
|Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)
|106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
|Ambulancias de EsSalud en Lima
|117
|Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
|116
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.