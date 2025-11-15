El detenido es sindicado como presunto autor intelectual en el doble asesinato de los cantantes urbanos. Foto: Composición LR

El detenido es sindicado como presunto autor intelectual en el doble asesinato de los cantantes urbanos. Foto: Composición LR

Agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional detuvieron a 'Flow La Fama' durante un operativo en el Callao. Él es sindicado como presunto autor intelectual del doble asesinato contra los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' cuando salían de una presentación en la discoteca Denbow, ubicada en Villa María del Triunfo, en abril de 2025.

"El intervenido sería el autor intelectual del doble homicidio por PAF de dos cantantes urbanos, ocurrido en el frontis de una discoteca en el distrito de Villa María del Triunfo", se lee en el comunicado emitido por la Policía Nacional del Perú.

La balacera en las afueras de la discoteca Denbow

El pasado 14 de abril, los cantantes urbanos José Israel Oria Infante, conocido como '26is', y Luis Antonio Venegas Carrasco, 'Louis Producer', fueron acribillados en un ataque armado luego de un concierto en la discoteca Denbow. Asimismo, otras tres personas resultaron heridas producto de la feroz balacera.

Según contaron los testigos, ambos artistas se dirigieron a cenar a un puesto de comida rápida, en donde fueron interceptados por los sicarios, quienes estaban a bordo de una moto lineal. Tras ello, efectivos policiales detuvieron a Carlos Aly Nima Salazar (19), alias 'Loco Aly', investigado por su presunta participación en el ataque. Según el coronel de la Policía Nacional, Juan Carlos Montúfar, Nima Salazar reconoció haber participado en el ataque, ya que habría tenido el encargo de avisar a los sicarios que las víctimas salían de la discoteca.

Luego de 7 meses, la Dirección de Investigación intervino a 'Flow La Fama', quien es investigado por ser el presunto autor intelectual del doble homicidio. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso tenía una Orden de Detención Preliminar Judicial.

