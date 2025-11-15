HOYSuscripcion LR Focus

Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Sociedad

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Las víctimas, Alexis Pacherres Sánchez y Hugo Haro Alarcón, fueron atacadas a quemarropa en el restaurante La Carpa. Los sicarios huyeron tras robar sus pertenencias.

Doble crimen en Chimbote
Doble crimen en Chimbote | Foto: captura Latina

Un doble crimen se registró el último viernes 14 de noviembre dentro de un chifa ubicado en el centro de Chimbote, en Áncash. El conocido payaso ‘Farolito’ fue asesinado mientras cenaba junto a un amigo, luego de que dos sujetos que fingían ser clientes se acercaran a su mesa y les dispararan a quemarropa.

Las víctimas fueron identificadas como Alexis Pacherres Sánchez (29), conocido artísticamente como 'Farolito', y su amigo Hugo Haro Alarcón (30). El ataque ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada en el restaurante La Carpa, situado entre la avenida José Gálvez y el jirón Alfonso Ugarte, frente a la Caja Municipal.

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Cámaras de seguridad captaron a los sicarios

Las cámaras de seguridad del restaurante registraron el momento en que dos sicarios —uno con gorra blanca y otro vestido de negro— se levantan de su mesa y acribillan a ambas víctimas. Tras el ataque, uno de ellos roba los celulares y billeteras antes de huir con rumbo desconocido.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal y la Fiscalía llegaron al local para realizar las primeras diligencias del caso. Según información de Latina Noticias, Hugo Haro Alarcón tenía antecedentes por robo agravado y extorsión, y era propietario de una piñatería donde también trabajaba Alexis Pacherres.

Las autoridades manejan dos hipótesis. El jefe de la Depincri Chimbote, comandante PNP Percy Chacón, señaló que Alarcón habría tenido discusiones con un cabecilla y recibido amenazas de muerte mediante mensajes de texto. La segunda línea apunta a un posible conflicto amoroso.

“Estamos viendo si la línea es por un tema de una relación sentimental del occiso con una fémina que tendría familiaridad con un cabecilla (…) la otra línea que tenemos es que entre ellos habría existido una rivalidad por el tema extorsivo”, indicó. Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Joven herido en accidente de Arequipa perdió a su esposa embarazada en caída de bus: "Gritaba su nombre"

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

