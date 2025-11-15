Las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de un parricidio. Foto: Composición LR/ Mirelia Quispe/URPI LR

El trágico deceso de Óscar Manzanares Pérez, un adulto mayor de 80 años, ha remecido a los vecinos de la urbanización Juan XXIII, en el distrito de Yanahuara, en la región de Arequipa. La víctima fue encontrada sin vida en el segundo piso dentro de su departamento y, según las primeras investigaciones, se trataría de un parricidio.

La Fiscalía presume que, tras una discusión, Óscar Manzanares Linares (35), hijo del octogenario, habría agredido a su padre con un objeto contundente y un cuchillo de cocina, provocándole múltiples lesiones traumáticas y una rotura aórtica.

Detenido habría intentado ocultar el cuerpo de su padre

Las primeras investigaciones apuntan que el sospechoso habría intentado ocultar el cuerpo del occiso en otra habitación, cubriéndolo con sábanas. Sin embargo, una trabajadora del hogar se percató del hecho y alertó a los propietarios del edificio, quienes dieron aviso al personal DIVINCRI.

Tras ello, las autoridades intervinieron al principal sospechoso, quien al entrar a una patrulla de la Policía Nacional, mostró una sonrisa. Al respecto, los efectivos mencionaron que realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar el estado emocional del detenido y esclarecer las circunstancias del crimen.

Jersson Luis Neyra Morales, fiscal adjunto en su calidad de encargado de la investigación, dispuso diversas diligencias urgentes, entre ellas: la necropsia de ley, la evaluación psicológica y psiquiátrica del investigado. Asimismo, el análisis genético y toxicológico, el peritaje de ADN sobre las evidencias incautadas (cuchillo y sábanas con sangre), la inspección criminalística del lugar de los hechos. Por último, la toma de declaraciones a testigos y vecinos.

