Loreto: explosión de embarcación en el río Huallaga deja un desaparecido

Una embarcación conocida como “ponguero” de la empresa privada Don Pollo sufrió una explosión inesperada mientras navegaba por el río Huallaga. La nave retornaba desde Lagunas hacia Yurimaguas, tras culminar su ruta de transporte de huevos.

El hecho se registró a la altura del caserío Santa Rosa de América, en el distrito de Barranca, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. El siniestro ocurrió en plena navegación y provocó que la embarcación quedara completamente en llamas.

Según información preliminar, solo viajaban dos tripulantes: Andi Álvaro Huamán Huayunga (30), quien se desempeñaba como motorista, y Edwin Saurin Cahuasa, quien iba ubicado en la proa como guía y también era ayudante en el atraque y desatraque del ponguero.

Ayudante está desaparecido

El estallido se habría producido de manera repentina, lo que obligó a Andi Huamán a gritar señalando que se lanzasen al río para salvar sus vidas. Tras nadar varios minutos, consiguió llegar hasta la orilla, donde fue auxiliado por pobladores del caserío Santa Rosa de América.

Sin embargo, el motorista habría indicado que no logró ver a su compañero, Edwin Saurin. Los vecinos del caserío iniciaron de inmediato la búsqueda del otro tripulante con sus propias embarcaciones. Mientras tanto, esperan la llegada de las autoridades fluviales y policiales para continuar con las labores en el río Huallaga.