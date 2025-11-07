HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Loreto: explosión de embarcación en el río Huallaga deja un desaparecido

El motorista logró salvarse lanzándose al río, pero su compañero continúa inubicable. Hecho ocurrió en la provincia de Alto Amazonas.

Embarcación navegaba rumbo a Yurimaguas. Foto: difusión.
Embarcación navegaba rumbo a Yurimaguas. Foto: difusión.

Una embarcación conocida como “ponguero” de la empresa privada Don Pollo sufrió una explosión inesperada mientras navegaba por el río Huallaga. La nave retornaba desde Lagunas hacia Yurimaguas, tras culminar su ruta de transporte de huevos.

El hecho se registró a la altura del caserío Santa Rosa de América, en el distrito de Barranca, provincia de Alto Amazonas, región Loreto. El siniestro ocurrió en plena navegación y provocó que la embarcación quedara completamente en llamas.

PUEDES VER: Explosión en base naval de Iquitos deja tres marinos heridos durante ensayos por aniversario de la Infantería de Marina

lr.pe

Según información preliminar, solo viajaban dos tripulantes: Andi Álvaro Huamán Huayunga (30), quien se desempeñaba como motorista, y Edwin Saurin Cahuasa, quien iba ubicado en la proa como guía y también era ayudante en el atraque y desatraque del ponguero.

Ayudante está desaparecido

El estallido se habría producido de manera repentina, lo que obligó a Andi Huamán a gritar señalando que se lanzasen al río para salvar sus vidas. Tras nadar varios minutos, consiguió llegar hasta la orilla, donde fue auxiliado por pobladores del caserío Santa Rosa de América.

Sin embargo, el motorista habría indicado que no logró ver a su compañero, Edwin Saurin. Los vecinos del caserío iniciaron de inmediato la búsqueda del otro tripulante con sus propias embarcaciones. Mientras tanto, esperan la llegada de las autoridades fluviales y policiales para continuar con las labores en el río Huallaga.

