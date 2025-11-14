HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar
Sociedad

Joven herido en accidente de Arequipa perdió a su esposa embarazada en caída de bus: “Gritaba su nombre”

El joven, identificado como Víctor Veleto Ponce, de 25 años, reveló que se dirigía a Juliaca junto con su esposa embarazada, Paola Villegas, quien estaba en su octavo mes de gestación.

Víctor Veleto, un joven de 25 años que resultó herido en el accidente de Arequipa, reveló que gritaba el nombre de su esposa embarazada, quien falleció en el siniestro.
La caída de un bus interprovincial a un abismo de más de 200 metros, en la zona cercana al río Ocoña (Arequipa), generó una grave emergencia en la madrugada del miércoles 12 de noviembre. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 780 de la Panamericana Sur, cuando la unidad de dos pisos, que trasladaba a aproximadamente 60 pasajeros rumbo a la Ciudad Blanca, terminó fuera de la vía tras un violento impacto.

El siniestro se originó por un choque frontal entre el bus de la empresa Llamosas y una camioneta blanca. La colisión desestabilizó al vehículo interprovincial, provocando que se desbarrancara hacia la zona del abismo. Este incidente dejó un saldo de 37 fallecidos y 25 heridos. Entre los sobrevivientes de la caída del bus se encontraba Víctor Veleto Ponce (25). Sin embargo, su esposa, Paola Villegas (23), quien se encontraba en el octavo mes de gestación y viajaba con él, falleció en el accidente.

Habla joven herido en accidente de Arequipa que perdió a su esposa en caída de bus

Víctor Veleto salió de uno de los centros hospitalarios de Arequipa y relató a los medios de comunicación lo que vivió durante la caída del bus de la empresa Llamosas. Él se dirigía a Juliaca junto con su esposa, a ese lugar donde ella iba a dar a luz. "Cuando el bus se detuvo, yo salí. Busqué a mi esposa. Estaba oscuro; no se veía nada. Gritaba su nombre, pero nunca escuché una respuesta", relató con tristeza.

En declaración a otros medios locales, la madre de Víctor Veleto expresó su preocupación al no encontrar a sus dos hijos en el accidente del bus, así como a su nuera embarazada, Paola Villegas. Ella relató que viajó hasta Camaná para identificar algunos de los cuerpos, pues quería saber si alguno pertenecía a sus hijos o a su nuera. "Quiero justicia. El dueño de la camioneta tiene que hacerse responsable", declaró desconsolada.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

