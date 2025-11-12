Una madre de familia se mostró afectada tras no encontrar a su hijo ni a su nuera embarazada en accidente en Arequipa. | Foto: Composición LR/ Wilder Pari/ La República/ Camana GO

Una madre de familia se mostró afectada tras no encontrar a su hijo ni a su nuera embarazada en accidente en Arequipa. | Foto: Composición LR/ Wilder Pari/ La República/ Camana GO

Un trágico accidente en Arequipa ocurrió la madrugada del miércoles 12 de noviembre en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 780, cerca del río Ocoña. Un bus interprovincial de la empresa Llamosas cayó a un abismo de aproximadamente 200 metros tras impactar contra un auto. El conductor del bus dio positivo en la prueba de alcoholemia. Al menos 37 personas murieron y otras 25 resultaron heridas. La unidad transportaba a un total de 60 pasajeros con destino a la Ciudad Blanca.

Según informó el gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos. Aquellos con lesiones de mayor gravedad fueron evacuados a hospitales de la capital regional. Las autoridades aún investigan las causas del accidente. Entretanto, varios familiares viven momentos de angustia y duelo, ya que algunos no han logrado ubicar a sus seres queridos. Tal es el caso de una madre que no encuentra a uno de sus hijos ni a su nuera embarazada, quienes viajaban en el bus siniestrado.

Madre de familia no encuentra a su nuera embarazada ni a su hijo en accidente en Arequipa

En declaraciones a Camana Go, una madre de familia relató que uno de sus dos hijos que viajaban en el bus interprovincial de la empresa Llamosas resultó herido. Se trata de Víctor Hugo Veleto Ponce, de 25 años. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado ubicar a su otro hijo ni a su nuera embarazada, identificada como Paola Villegas. “Viajaban hasta Puno”, expresó la madre entre lágrimas.

La madre agregó que nunca imaginó que pudiera ocurrir un accidente así, ya que durante años su familia había viajado por esa carretera. “Quiero justicia. El dueño de la camioneta tiene que hacerse responsable”, expresó desconsolada. Señaló también que acudió a Camaná para buscar entre los cuerpos y verificar si uno de los cadáveres correspondía a su hijo. Indicó, además, que los familiares se encontraban en Chala, Arequipa, únicamente por motivos laborales.

Lista de heridos del accidente en Arequipa

Según el reporte oficial de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, el accidente dejó un total de 25 heridos. Muchos fueron trasladados al Hospital de Camaná, mientras que los casos más graves fueron referidos a la ciudad de Arequipa y al Hospital Regional Honorio Delgado.

Elizabeth Lunasco Quintana (30)

Nelly Pacari Vizcarra (37)

Yesenia Zegarra Miranda (37)

Eva Luz Choque Zanga (30)

Menor de 8 años

Menor de 8 meses

Menor de 4 años

Richard Paredes Quispe (44)

Rogelio Poma Ccarhuas (30)

Gladys Lunas Cjuro (34)

Liliana Valdivieso Yañez (36)

Berta Zonco Huarcapa (45)

Victor Hugo Veleto Ponce (25)

Lucy Alejandra Gómez Arpasi (53)

Henry Bandy Rey Apaclla Ñaupari (35)

Eduardo Antonio Gaspar Ayre (40)

Martha Suro Huachaca (42)

Christian Calderón Apaza (24)

Susana Gallegos Flores (41)

Alexandra Santos Alate (22)

Rodrigo Torres Barreda (22)

Wilson Roque Sucasa (35)

Leonarda Condori Puma (59)

Juan Carlos Sánchez Ore (31)

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 Opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

