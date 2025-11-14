HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Sociedad

Arequipa: choque frontal entre minivan y bus urbano deja a un conductor fallecido

Chofer de minivan perdió la vida por accidente ocurrido la noche del jueves en el Cono Norte de Arequipa. Policía investiga las causas de la colisión.

Bus iba con pasajeros, pero no sufrieron lesiones de consideración. Foto: composición LR.
Una minivan conducida por un varón chocó frontalmente contra un bus de transporte urbano en la ciudad de Arequipa. El accidente ocurrió la noche del 13 de noviembre y dejó como saldo un fallecido: Favio Ramos Mamani (46), chofer de la minivan. La Policía investiga las causas del accidente, entre ellas si la víctima manejaba en estado de ebriedad.

El siniestro se registró alrededor de las 10.30 p.m. en la carretera Arequipa-Yura, a la altura del ingreso a Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado. La peor parte la llevó el conductor de la minivan o “loncherita”, quien quedó atrapado entre los restos del vehículo y tuvo que ser retirado por una de las pequeñas ventanas traseras.

PUEDES VER: “La vida es una sola, demos todo lo bueno acá”: empieza el último adiós para las víctimas del accidente del bus Llamosas

lr.pe

Muy mal herido, rápidamente fue trasladado al Hospital Regional Honorio Delgado, donde perdió la vida. El conductor del bus solo presentó golpes menores, pero fue intervenido por la Policía, que investiga las causas del choque.

Unidades internadas en comisaría de la PNP

El chofer de la minivan, Favio Ramos Mamani (46), manejaba la unidad de placa V0D-130, perteneciente a la empresa Import Export Pak Pacific Motor S.R.L. El conductor del bus, identificado como Roberto Soncco Calapuja (41), dirigía la unidad de placa X1T-716, que tenía logotipos del consorcio C2 Cono Norte.

Ambos vehículos fueron trasladados al frontis de la comisaría de Ciudad Municipal. Por el grado de destrucción, en la minivan no se distingue siquiera el asiento del conductor. El bus también sufrió daños materiales, especialmente en las ventanas laterales. En dicha unidad viajaban pasajeros; algunos resultaron heridos, pero ninguno de gravedad. En la minivan no iba ninguna otra persona.

Las diligencias continúan y aún no hay pronunciamiento oficial de los familiares del conductor fallecido.

