La Municipalidad Provincial de Arequipa culminó dos intervenciones prioritarias para mejorar la transitabilidad en la ciudad: el adoquinado de calles en la urbanización La Victoria y la reconstrucción del puente Gunther, que conecta los distritos de Hunter y José Luis Bustamante y Rivero. En conjunto, la inversión supera los S/5 millones y beneficiará a más de 130.000 personas. La obra fue ejecutada en 75 días, tras la destrucción total de la estructura anterior.

La intervención comprendió la renovación de las calles Jorge Polar, Miguel de Cervantes y Gómez de la Torre, donde se retiró el pavimento deteriorado, se colocó una nueva base con compactación, y se implementó adoquinado de alto tránsito, junto con veredas y bermas.

¿Cómo se construyó el puente Ghunter?

El proyecto contempló la demolición total de la estructura, el movimiento de tierras, la cimentación, la construcción de grandes paredes de concreto y una superestructura de viga losa. También se ejecutaron obras de encauzamiento para evitar socavaciones durante las temporadas de fuertes lluvias. El nuevo diseño elimina la forma de embudo que tenía el puente anterior y amplía la capacidad vehicular, con el objetivo de reducir la congestión en la zona.

Antes de ejecutar la obra, se evaluó la posibilidad de instalar un puente Bailey, pero esta opción fue descartada por falta de disponibilidad. También se analizó intervenir bajo la modalidad de emergencia; sin embargo, la complejidad técnica del proyecto exigía la elaboración de un expediente completo.

Dirigentes de la plataforma Andrés Avelino Cáceres y representantes de asociaciones de comerciantes destacaron que la obra restituye la conectividad que habían perdido, ya que su colapso en febrero afectó a este sector, así como a transportistas y personas usuarias de los terminales cercanos. Durante la inauguración, el alcalde Víctor Hugo Rivera señaló que los trabajos concluyeron antes del plazo previsto y afirmó que este tipo de intervenciones busca atender a sectores históricamente postergados de la ciudad.

Se concluyeron más de 25 obras viales

Según informó la comuna, durante el año se han concluido más de 25 obras viales en distintos distritos, con prioridad en aquellos que presentaban un deterioro prolongado. La gestión municipal proyecta entregar más intervenciones antes de fin de año. Las obras en la urbanización La Victoria y el puente Gunther forman parte de esta cartera de proyectos, orientada a atender necesidades de movilidad y seguridad vial.

