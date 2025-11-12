La Libertad: arrojan explosivo en local donde se presentará agrupación La Bella Luz
Hecho sucedió en el distrito de Paiján. La orquesta musical tiene programado un evento el próximo 13 de noviembre. Policía investiga el caso.
- La singular historia de una monja que creó una orquesta con 22 reclusos en Trujillo: lleva 20 años de labor social
- La Libertad: dos ataques en menos de 24 horas dejan dos fallecidos
Un artefacto explosivo lanzado por desconocidos contra el local de eventos donde la agrupación musical La Bella Luz anunció su próxima presentación generó alarma entre la población y puso en alerta a las autoridades. La puesta en escena está programada para este 13 de noviembre.
Puedes ver: La Libertad: poblador agrede a alcalde de Casa Grande mientras intentaba cortarle el servicio de agua
El hecho ocurrió el último martes por la tarde en el distrito de Paiján, en la provincia de Ascope, región de La Libertad. Allí, según fuentes policiales, los propietarios del establecimiento El Palmero observaron que un explosivo fue dejado en la ventana de la boletería, por lo que dieron aviso a las autoridades.
TE RECOMENDAMOS
POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Policía investiga el móvil del hecho. Foto: cortesía.
Al lugar llegaron los agentes de criminalística y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), quienes acordonaron la zona y retiraron de inmediato el aparato.
Hasta el momento, se desconoce quién o quiénes pudieron dejar el explosivo y cuáles fueron sus intenciones, por lo que los miembros de la Policía han iniciado las investigaciones correspondientes.
Por último, los miembros de La Bella Luz no han emitido ningún comunicado, por lo que aún no se sabe si el evento musical será cancelado o seguirá adelante.
Anuncio de presentación de la agrupación en Paiján. Foto: difusión.