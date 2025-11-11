Jueza de Ascope dispone prisión preventiva para presunto implicado en el asesinato del Juez de Paz de Chicama

Se investiga a un posible autor intelectual del crimen relacionado con tráfico de terrenos. Fuente: Difusión.

Diego Ubillus Rojas, quien es sindicado de participar en el crimen del juez de paz de Chicama, Víctor López De La Cruz, fue internado en el penal de varones de El Milagro, donde permanecerá por 18 meses hasta que inicie su juzgamiento.

Dicha medida preventiva fue dictada por la magistrada del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope, Hilda Quintanilla Paco, luego de evaluar detenidamente los hechos ocurridos el pasado 10 de octubre.

Según las primeras investigaciones policiales, Ubillus Rojas habría trasladado al sicario hasta la oficina del juez de paz de Chicama, y esperado afuera del local a que se concretara el homicidio, para luego escapar junto a su cómplice.

Además, se presume que una tercera persona vinculada al tráfico de terrenos, sería el autor intelectual, quien habría contratado a ambos sujetos para cometer el crimen contra el juez de paz.

El ahora investigado fue detenido, días después, a bordo de una unidad junto a otras personas de nacionalidad venezolana, cuando conducían de manera temeraria por el distrito de La Esperanza.

Ante las pruebas preliminares, en audiencia, la magistrada de Ascope declaró fundado el pedido de prisión preventiva, el cual culminará en abril de 2027, ordenando el traslado de Ubillus Rojas al penal de El Milagro.

De comprobarse su participación como coautor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de sicariato, el sindicado podría recibir una condena no menor de 15 años de cárcel, según lo previsto en el artículo 108º del Código Penal peruano.