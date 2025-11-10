HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Sociedad

Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de presunto delincuente en Virú: caso se encuentra en investigación

El jefe policial anunció el traslado del comisario a Trujillo y la derivación del caso a la Inspectoría tras la difusión de imágenes que generaron cuestionamientos.

Las imágenes, que generaron indignación, han llevado a la Inspectoría de la PNP a investigar la situación del comisario. Foto: difusión
Las imágenes, que generaron indignación, han llevado a la Inspectoría de la PNP a investigar la situación del comisario. Foto: difusión

Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional del Perú. El capitán PNP Randall Jhonattan Quispe Cárdenas (36), comisario del distrito de Chao, en la provincia de Virú (La Libertad), fue captado durmiendo junto a una mujer de nacionalidad venezolana, quien sería hermana de Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, sujeto detenido el pasado 24 de octubre por un delito común y posteriormente liberado.

La difusión de las imágenes, presuntamente realizada por la propia joven, provocó cuestionamientos e indignación por posibles irregularidades dentro de la institución policial.

Inspectoría investiga el hecho

Ante la polémica, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, anunció que el oficial fue removido de su cargo y trasladado a la ciudad de Trujillo mientras duren las investigaciones

Asimismo, el caso ha sido derivado a la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se determinarán las sanciones correspondientes. Hasta el momento, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial.

