Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de presunto delincuente en Virú: caso se encuentra en investigación

Las imágenes, que generaron indignación, han llevado a la Inspectoría de la PNP a investigar la situación del comisario. Foto: difusión

Las imágenes, que generaron indignación, han llevado a la Inspectoría de la PNP a investigar la situación del comisario. Foto: difusión

Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional del Perú. El capitán PNP Randall Jhonattan Quispe Cárdenas (36), comisario del distrito de Chao, en la provincia de Virú (La Libertad), fue captado durmiendo junto a una mujer de nacionalidad venezolana, quien sería hermana de Andrés Gabriel Villarroel Ruiz, sujeto detenido el pasado 24 de octubre por un delito común y posteriormente liberado.

La difusión de las imágenes, presuntamente realizada por la propia joven, provocó cuestionamientos e indignación por posibles irregularidades dentro de la institución policial.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Asesinan a jefe de seguridad de empresa de materiales de construcción dentro de su camioneta en Carabayllo

Inspectoría investiga el hecho

Ante la polémica, el jefe de la región policial de La Libertad, general PNP Guillermo Llerena, anunció que el oficial fue removido de su cargo y trasladado a la ciudad de Trujillo mientras duren las investigaciones

Asimismo, el caso ha sido derivado a la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), donde se determinarán las sanciones correspondientes. Hasta el momento, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.