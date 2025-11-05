HOYSuscripcion LR Focus

CADE 2025 EN VIVO: segunda fecha del foro empresarial     
Hombre fallece tras incendio en su casa en Trujillo: siniestro se habría producido por una vela encendida

Ocurrió en el distrito de Laredo. La víctima utilizaba velas para alumbrarse, ya que no contaba con energía eléctrica, según informaron los familiares.


"Es probable que un vela haya caído al suelo y no haya podido escapar", indicaron los deudos.
"Es probable que un vela haya caído al suelo y no haya podido escapar", indicaron los deudos. | Fuente: Sergio Verde / La República. | Foto: Sergio Verde / La República.

¡Lamentable! Un trágico incendio en una vivienda ubicada en la calle Remigio Esquivel, en el distrito de Laredo, en la ciudad de Trujillo, cobró la vida de un hombre la noche del martes 4 de noviembre.

La víctima fue identificada como Carlos Rómulo Melón Chávez, de 56 años. De acuerdo con sus familiares, Carlos no tenía energía eléctrica, por lo que utilizaba velas para iluminarse. Se presume que el incendio fue causado por una ellas.

Puedes ver: Detonan explosivo en vivienda de Trujillo: afectados aseguran no haber recibido amenazas

lr.pe

"Él (Carlos Melón) prendió una vela para alumbrarse. Es probable que la vela se haya caído al suelo y él no haya podido escapar. Yo estaba durmiendo y no lo escuché gritar", dijo uno de sus familiares.

Lo perdieron todo

Tras el voraz incendio, las llamas consumieron parte de la casa de Carlos, quien se dedicaba a reciclar para poder subsistir, donde vivía con su padre y su hermano. Además, sus cosas, como la cama, ropa y otros utensilios, quedaron en cenizas.

Integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) La Libertad llegaron al lugar siniestrado y dialogaron con los afectados, quienes solicitaron apoyo a las autoridades.

"Nosotros hemos llegado a ofrecer bienes como colchones, sábanas y útiles de limpieza. Si requieren alimentos, los traeremos por un par de semanas", dijo Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil de La Libertad.

Llamas redujeron a cenizas todos los bienes. Foto: Sergio Verde / La República.<br><br>

Llamas redujeron a cenizas todos los bienes. Foto: Sergio Verde / La República.

