La Libertad: dos ataques en menos de 24 horas dejan dos fallecidos

La criminalidad en la región La Libertad no da tregua. En menos de 24 horas, se produjeron dos atentados en las provincias de Trujillo y Chepén con el saldo de igual número de víctimas mortales.

El primer hecho ocurrió la noche del miércoles 5 de noviembre en el distrito de Víctor Larco, Trujillo. Allí, pistoleros dispararon contra un joven de 29 años que se encontraba dentro de su local de autopartes.

Según las autoridades, la víctima fue identificada como Jandir Rodríguez Calderón. Él fue atacado por dos desconocidos que llegaron en una motocicleta e ingresaron al negocio para dispararle, luego huyendo con rumbo desconocido.

Tras lo ocurrido, amigos de Jandir lo trasladaron a una clínica local, sin embargo, los médicos de turno certificaron su deceso.

Horas después, agentes de la Policía detuvieron a un ciudadano de nacionalidad colombiana, identificado como Carlos José Riquett Palacios, quien es acusado de participar en el crimen de Rodríguez.

Disparan a conductor de bus en Chepén

Durante las primeras horas de la madrugada de este 6 de noviembre, un conductor de transporte de la empresa Lobato, que trasladaba a trabajadores de Agrícola Cerro Prieto, fue acribillado por desconocidos mientras circulaba por la carretera Panamericana Norte, en el centro poblado de Pacanguilla, distrito de Pacanga, provincia de Chepén.

Según información policial, la víctima fue identificada como Daniel Vásquez Marín. Los agresores aprovecharon que el chofer se detuvo en el semáforo para abrir fuego, luego huir con rumbo desconocido.