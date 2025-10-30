La singular historia de una monja que creó una orquesta con 22 reclusos en Trujillo: lleva 20 años de labor social

La historia de la hermana Rocío Zapata Chigne en el penal de Trujillo comenzó de una manera cuando se decidió enseñar educación. "En el 2006 el recinto penal de Trujillo estaba buscando a persona para que se hiciera cargo del servicio de educación nivel secundario, porque en ese entonces no había. Yo me ofrecí y así fue como comenzó mi trabajo con los jóvenes allí", contó a La República.

En sus primeros días, se enfrentó a la falta de recursos y al abandono, pero con el tiempo, la hermana logró implementar un convenio con el Consorcio de Colegios Católicos para brindar educación secundaria a los internos.

Orquesta integrada por reclusos

La vida dentro de los penales, como la Hermana Rocío bien sabe, no solo se trata de enseñar lecciones académicas, sino también de brindar esperanza. Un día, mientras cumplía con sus responsabilidades, un grupo de jóvenes internos se acercó a ella con una propuesta. "Nosotros queremos formar una orquesta", le dijeron.

Inicialmente, la Hermana Rocío dudó, "yo estaba muy ocupada con mis labores, mi trabajo era bastante intenso, pero ellos insistieron".

Cuando aceptó pidió que muestren su talento, su música, la Hermana Rocío señaló que los reclusos habían hecho sus propios instrumentos, con baldes de aceite, latas y tapas. "Crearon música, me tocaron salsa y cumbia. Fue impresionante ver cómo estos jóvenes, con lo que tenían, lograron hacer arte".

Esta acción la conmovió y fue el inicio de lo que hoy se conoce como Los RQ por Cristo, una orquesta integrada por internos que, a través de la música, encuentran un camino hacia la rehabilitación.

La agrupación comenzó con solo unos pocos jóvenes, pero con el tiempo creció. Ahora 22 personas tocan en la orquesta, mientras que la primera generación ya salió en libertad, solo quedan dos jóvenes.

A medida que la orquesta fue ganando notoriedad, la Hermana comenzó a recibir apoyo de diversas personas. "Empezamos a pedir donaciones. Un sacerdote, al cumplir sus bodas de plata, decidió que todo el dinero que recibió como regalo lo donara para comprar instrumentos. Con eso logramos reunir alrededor de ocho mil soles".

Además, en un viaje que hizo a Londres, Rocío encontró una batería que un músico iba a desechar. Le preguntó qué iba a hacer con ella, y le dijo que la botaría. Así que decidió llevársela en su maleta. "Esa batería todavía la usamos".

Hoy, gracias a la colaboración de muchos, la orquesta cuenta con buenos instrumentos , y han llegado a grabar dos videoclips. Además, tienen un estudio dentro del penal. "Nuestro segundo videoclip está en YouTube y estamos trabajando en el tercero".

El Impacto de la Música en la Rehabilitación

La creación de la orquesta RQ por Cristo ha generado cambios en la vida de los internos, muchos de ellos que iniciaron en el proyecto con la Hermana Rocío hoy están fuera del penal, y varios siguen dedicándose a la música. "Algunos de los chicos han dejado las actividades delictivas y han encontrado un propósito en la música. Un joven que nunca había tocado un teclado, hoy es uno de los mejores tecladistas que hemos tenido".

Uno de los más destacados, quien estuvo involucrado en actividades delictivas graves antes de ingresar al penal, cambió su vida gracias a su participación en la orquesta. "Este joven, que solía ser un sicario, ahora lleva una vida completamente diferente. Ha encontrado en la música una forma de liberarse de su pasado y reconstruir su futuro".

Sin embargo, la reintegración a la sociedad no es un proceso fácil. "Lo que deseo para ellos es que encuentren una oportunidad fuera del penal, que sus familias los acogan y que la sociedad confíe en ellos".

La Hermana Rocío sigue adelante con su misión. Su labor no es solo un trabajo religioso, sino un verdadero cambio en las vidas de muchos jóvenes que, gracias a la música, han encontrado una nueva oportunidad para vivir y para transformar su futuro.

"La música es la llave para nuestra libertad, es una esperanza y un motivo de gran cambio para cada persona. Podemos ponerla en práctica cuando estemos en libertad. Tocar música nos libera", dice Samuel, bajista de la orquesta.