'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Sociedad

La Libertad: poblador agrede a alcalde de Casa Grande mientras intentaba cortarle el servicio de agua

Hecho fue grabado por algunos vecinos de la zona que celebraban la actitud agresiva del golpeador.


Burgomaestre aseguró no sentirse intimidado por la agresión.
Burgomaestre aseguró no sentirse intimidado por la agresión. | Fuente: Sergio Verde / La República.

¡Lamentable! El alcalde del distrito de Casa Grande, John Vargas, de la provincia de Ascope, en la región La Libertad, fue agredido por un poblador de su localidad mientras intentaba cortarle el servicio de agua.

Puedes ver: Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

lr.pe

El hecho ocurrió la mañana del martes 11 de noviembre. Pobladores de la zona grabaron cómo el enfurecido hombre le propinaba varios puñetazos al burgomaestre y, lamentablemente, algunos vecinos celebraron la actitud agresiva de su vecino.

Tras lo ocurrido, integrantes de la Policía Nacional intervinieron al sujeto para luego trasladarlo a la comisaría de la jurisdicción.

Alcalde anuncia reprogramación de corte de agua

Por su parte, el alcalde John Vargas manifestó que no se siente intimidado por lo sucedido y añadió que reprogramarán el corte de agua en varias áreas de Casa Grande donde no se realiza el pago del servicio de agua potable. Además, hizo un llamado a sus vecinos para que regularicen el pago del servicio.

"A mí no me van a amilanar ni los gritos, ni los insultos, ni las agresiones físicas. Vamos a reprogramar estos cortes, y por eso exhorto a las organizaciones de Barrio Obrero, Los Jardines, Sector 7, Miguel Grau y Tres de Octubre que la caja de la Municipalidad está abierta para que puedan acudir a realizar el pago del servicio que la Municipalidad les brinda", dijo la autoridad edil.

