Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     
Capturan a miembros de ‘Los Rápidos y Furioso de Huandoy’: habrían planeado atentar contra alto mando de la PNP

Durante el operativo, la Policía incautó armas, municiones y explosivos en un inmueble de San Martín de Porres. La banda criminal es acusada de cometer el delito de extorsión contra conductores de transporte público

La Policía halló videos de los operativos dirigidos por el Roger Cano en los celulares de los delincuentes. Foto: Panamericana
La Policía halló videos de los operativos dirigidos por el Roger Cano en los celulares de los delincuentes. Foto: Panamericana | Composición LR/Panamericana

En un operativo realizado la madrugada del 10 de noviembre, agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte (BRECC) detuvieron a dos presuntos integrantes de ‘Los Rápidos y Furiosos de Huandoy’ en el distrito de San Martín de Porres. Los sujetos formarían parte de una red criminal que habría planificado un atentado contra el coronel Roger Cano, jefe de dicha unidad.

Los detenidos fueron identificados como Jesús David Villegas Milano, alias ‘Muñeco’, y Luis Eduardo Herrera Medina, alias ‘Cigarrito’. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), ambos están vinculados a otros cuatro miembros de la misma organización capturados semanas atrás. Se presume que todos pertenecen a una estructura dedicada a la extorsión.

Amenazas y estrategia criminal en Lima Norte

Luego de la intervención, el coronel Cano aseguró que en los celulares incautados se encontraron videos que evidencian vigilancia sobre su personal y su equipo especial. “Pudimos ver que tenía datos míos, inclusive videos de mis intervenciones”, declaró.

Por su parte, el general Marco Conde, director de Investigación Criminal de la PNP, explicó que la organización publicaba en redes sociales imágenes donde se mostraban con armas de fuego para amedrentar a sus víctimas, principalmente conductores de transporte público, a quienes luego extorsionaban.

Incautación de armas

Durante la operación, las autoridades allanaron un inmueble de cinco pisos ubicado en el jirón Los Geranios del mencionado distrito. En el lugar se incautaron una pistola calibre 3.8 con la serie erradicada, seis municiones, seis emulsiones explosivas y una granada de guerra.

La investigación indica que la banda operaba principalmente en Lima Norte y estaría implicada en acciones de reglaje y ataques a transportistas. En los teléfonos móviles decomisados se encontraron videos que demostrarían sus actividades en diversos distritos de la capital.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización y uso ilegal de armas de fuego y explosivos.

