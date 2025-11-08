“Esto es un cementerio”, así describen los vecinos de San Martín de Porres la aterradora situación que se vive alrededor del sitio arqueológico El Paraíso (declarado Patrimonio Cultural de la Nación), conocido como la muralla de Chuquitanta. En menos de un mes, seis personas han sido asesinadas en sus alrededores, incluso en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jeri.

Ubicada al norte de Lima, en los límites con el Callao y cerca del río Chillón y la carretera Néstor Gambetta, esta zona se ha convertido en un foco permanente de peligro. La ausencia de alumbrado público y la lejanía del lugar han transformado el descampado en un punto recurrente donde sicarios ejecutan o abandonan a sus víctimas. “Esto es oscuro, este camino es peligroso para andar de noche. A veces viene la Policía, el serenazgo solo cuando se acuerdan”, relató un vecino.

Chuquitanta, el descampado para el crimen organizado

El último crimen se registró la madrugada del miércoles 5 de noviembre, cuando dos hombres de nacionalidad venezolana fueron encontrados con las manos atadas y signos de tortura en una zona agrícola de Chuquitanta. Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), los sicarios habrían trasladado a las víctimas en dos camionetas y dos motocicletas antes de abandonarlas en una vía poco iluminada. En el lugar, los agentes hallaron al menos 20 casquillos de bala, lo que evidencia que ambas personas fueron acribilladas.

Las autoridades investigan si detrás de estos crímenes se encuentra una organización criminal que aprovecha el aislamiento de la zona para operar con impunidad. Fuentes de la Dirincri no descartan que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al tráfico de terrenos.

Vecinos de San Martín de Porres denuncian aterradoras condiciones de inseguridad en la zona de Chuquitanta. Foto: Marco Cotrina/LR

“Da miedo. No hay tranquilidad. El otro día tiraron a uno acá, más allá a otro, eran tres”, expresó indignado Máximo Rojas, un trabajador con más de 20 años en la zona, en declaraciones a La República. “Hace dos o tres años empezó esto”, recordó.

Crímenes con patrón similar alarman a vecinos

Solo dos días antes, un hombre con características similares fue hallado sin vida bajo el mismo procedimiento. La mañana del 3 de noviembre, transeúntes reportaron el hallazgo de un ciudadano extranjero envuelto en una manta rosada. La Fiscalía de turno dispuso el levantamiento del cuerpo tras las pericias correspondientes e informó que la víctima tenía un tatuaje en forma de flecha en el brazo izquierdo.

A apenas 500 metros de ese punto ocurrió un hecho similar semanas atrás. El 8 de octubre, tres jóvenes —dos hermanos de 15 años y otro de 18— fueron acribillados con más de 20 disparos en un descampado sin alumbrado público de la misma zona. Los vecinos contaron que escucharon las detonaciones alrededor de las 3 a. m., pero pensaron que se trataba de fuegos artificiales por la conmemoración del Combate de Angamos.

“Hemos determinado que serían tres personas que integrarían una banda delictiva en el Callao. Tienen antecedentes y carpetas fiscales abiertas, en algunos casos por extorsión y sicariato”, señaló en aquella ocasión el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, a RPP.

Para César Ortiz, analista de seguridad y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, "estamos frente a una criminalidad que es territorial. Ellos buscan sitios como estos, por ejemplo, para hacer ejecuciones". Ante esta situación, Ortiz exhorta a implementar un trabajo de inteligencia policial reforzado "conjuntamente con una campaña de inteligencia ciudadana anónima, porque la gente tiene miedo a denunciar".

Falta de alumbrado público y presencia policial convierten a Chuquitanta en zona de riesgo en SMP. Foto: Marco Cotrina/LR

Sin luz ni control policial, Chuquitanta se convierte en zona de riesgo en SMP

Las trochas y vías sin pavimentar dificultan el patrullaje policial, mientras que los vecinos deben caminar largos tramos para acceder al transporte público más cercano. “Acá es oscuro”, “Muy poca policía pasa”, comentan.

“Es conocido que precisamente la delincuencia aprovecha esos espacios para delinquir o para ocultar sus delitos buscando impunidad, pues no hay control, no hay cámaras de seguridad y, más bien, hay temor entre los vecinos”, expresó Wilfredo Pedraza, exministro del Interior.

De acuerdo con lo constatado por La República, la zona permanece en penumbra durante la noche, con escasa presencia policial y sin medidas efectivas de control hasta en el día. Algunos coinciden en que los asaltos son escasos, pero los crímenes, frecuentes. “Muy pocos asaltos, pero sí arrojan cadáveres”, comentó un ciudadano.

Otro añadió: “La semana pasada había tres, ahora uno. Eso dice la gente, esto es un cementerio”. También reclaman la ausencia de patrullaje y alumbrado. “Esto es oscuro, este camino es peligroso para andar por la noche. Pido que pongan más mano dura y que investiguen”.

Para Pedraza, la forma de combatir esta situación es, básicamente, mediante el control policial y, por parte de la municipalidad, la instalación de cámaras de seguridad que resulten disuasivas. “Lo ideal es la recuperación plena de esa zona arqueológica y convertirla en zona de turismo con la logística necesaria”, indicó.

Por su parte, Ortiz advierte que la situación podría empeorar no solo en el área de Chuquitanta. “Si el gobierno que entre, quien sea, no trabaja desde el primer momento en la reforma estructural de la policía, no arregla los problemas de justicia que hay ahora, tanto en fiscalía como en el Poder Judicial, y no tiene un sistema penitenciario realmente seguro, este país va a estar muy, pero muy mal”.

La República consultó con la Municipalidad de San Martín de Porres sobre las acciones que se implementan ante el aumento de crímenes en Chuquitanta, pero aún se espera su respuesta.