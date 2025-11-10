HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso
Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     Harvey Colchado anuncia su postulación al Congreso     
Sociedad

Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en vivienda del Callao, valorizadas en más de 15 millones de dólares

Agentes de la Policía Nacional intervinieron en el Callao a la banda criminal Los Panas, dedicada al tráfico ilegal de aletas de tiburón destinadas a la exportación ilegal hacia Asia.

El mundo existen alrededor de 400 especies de tiburones, 66 de ellas presentes en el mar peruano. Foto: PNP
El mundo existen alrededor de 400 especies de tiburones, 66 de ellas presentes en el mar peruano. Foto: PNP

En un operativo este 10 de noviembre en el Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) y Unidad de Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente (DIRMEAMB) en coordinación con la Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, incautó más de 12 toneladas de aletas de tiburón de distintas especies, valorizadas en más de 15 millones de dólares en el mercado asiático

Según información policial, la intervención permitió desarticular a la organización criminal 'Los Panas', presuntamente dedicada al tráfico ilegal de especies acuáticas, delito contemplado en el artículo 308-A del Código Penal. Asimismo, en el lugar se hallaron grandes cantidades de aletas de tiburón azul, tiburón zorro pelágico y otras especies amenazadas, que estaban listas para ser exportadas de manera ilegal.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO PROTEGE A FERNANDO ROSPIGLIOSI Y SE NIEGA A CENSURARLO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

lr.pe

Aletas de tiburón buscaban ser vendida en mercado asiático

Durante la acción policial fueron detenidos tres ciudadanos peruanos: Juan Roberto Quispe Huamán (52), Oswaldo Nole Viera (50) y Melquiades Quispe Huamán (68), quienes son investigados por su presunta participación en esta red de tráfico de productos hidrobiológicos.

Según la Policía, los implicados almacenaban las aletas en un inmueble que funcionaba como centro de acopio clandestino. El cargamento incautado está valorizado en tres millones de dólares en el mercado local y en más de 15 millones en el mercado asiático, donde las aletas son muy demandadas para la elaboración de sopas y brebajes con supuestas propiedades afrodisíacas.

El general Manuel Lozada, jefe de la División de Investigación Criminal, explicó que los pescadores ilegales “depredan y generan un terrible impacto contra el ecosistema marino”, ya que “cortan las aletas y arrojan los cuerpos al mar”, una práctica que contribuye al riesgo de extinción de varias especies.

PUEDES VER: Fiscalía detecta agroquímicos prohibidos en ají amarillo vendidos en supermercado de Lima: excede límites de residuos permitidos

lr.pe

Perú alberga más del 16% de especies de tiburon en el mundo

Las aletas de tiburón son altamente cotizadas en Asia por creencias populares que les atribuyen efectos para retardar el envejecimiento, mejorar el apetito, la memoria y el deseo sexual. Entre las especies más traficadas se encuentran los tiburones réquiem (Carcharhinidae) y los tiburones martillo (Sphyrnidae).

De acuerdo con la organización internacional Oceana, en el mundo existen alrededor de 400 especies de tiburones, 66 de ellas presentes en el mar peruano. De acuerdo el Decreto Supremo 021-2016-PRODUCE, esta no prohíbe el comercio de aletas de tiburón; sin embargo, la práctica de ‘aleteo’ sí, el cual implica cortar las aletas de los tiburones capturados y descartar el resto del cuerpo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Turquía retiene a Zeytin, el bebé gorila hallado en aeropuerto, porque no puede determinar su origen

Turquía retiene a Zeytin, el bebé gorila hallado en aeropuerto, porque no puede determinar su origen

LEER MÁS
Brasil: realizan megaoperativo contra el tráfico de animales y rescatan tucanes, tortugas y monos

Brasil: realizan megaoperativo contra el tráfico de animales y rescatan tucanes, tortugas y monos

LEER MÁS
Tráfico de fauna silvestre: así opera la mafia que vende monos y tortugas en pleno Centro de Lima

Tráfico de fauna silvestre: así opera la mafia que vende monos y tortugas en pleno Centro de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

Remueven a capitán PNP tras ser hallado durmiendo con hermana de detenido en La Libertad: caso se encuentra en investigación

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Fiscalía detecta agroquímicos prohibidos en ají amarillo vendidos en supermercado de Lima: excede límites de residuos permitidos

Fiscalía detecta agroquímicos prohibidos en ají amarillo vendidos en supermercado de Lima: excede límites de residuos permitidos

LEER MÁS
Presuntos barristas asesinan a joven que acababa de recibirse de militar en Los Olivos: dos menores implicados

Presuntos barristas asesinan a joven que acababa de recibirse de militar en Los Olivos: dos menores implicados

LEER MÁS
Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

Actualización del estado de emergencia dispone la suspensión de venta de chips previamente activados en la vía pública

LEER MÁS
Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

Mujer estafó a sus hermanos al falsificar sucesión intestada y vender la casa de 4 pisos de sus padres por S/5.000 en SJL

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Sociedad

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Metropolitano: desde este 10 de noviembre, alimentadores Carabayllo y Torre Blanca amplían ruta y conectarán con Chimpu Ocllo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025