Incautan más de 12 toneladas de aletas de tiburón en vivienda del Callao, valorizadas en más de 15 millones de dólares

El mundo existen alrededor de 400 especies de tiburones, 66 de ellas presentes en el mar peruano. Foto: PNP

En un operativo este 10 de noviembre en el Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) y Unidad de Crimen Organizado de la Dirección de Medio Ambiente (DIRMEAMB) en coordinación con la Tercera Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, incautó más de 12 toneladas de aletas de tiburón de distintas especies, valorizadas en más de 15 millones de dólares en el mercado asiático

Según información policial, la intervención permitió desarticular a la organización criminal 'Los Panas', presuntamente dedicada al tráfico ilegal de especies acuáticas, delito contemplado en el artículo 308-A del Código Penal. Asimismo, en el lugar se hallaron grandes cantidades de aletas de tiburón azul, tiburón zorro pelágico y otras especies amenazadas, que estaban listas para ser exportadas de manera ilegal.

Aletas de tiburón buscaban ser vendida en mercado asiático

Durante la acción policial fueron detenidos tres ciudadanos peruanos: Juan Roberto Quispe Huamán (52), Oswaldo Nole Viera (50) y Melquiades Quispe Huamán (68), quienes son investigados por su presunta participación en esta red de tráfico de productos hidrobiológicos.

Según la Policía, los implicados almacenaban las aletas en un inmueble que funcionaba como centro de acopio clandestino. El cargamento incautado está valorizado en tres millones de dólares en el mercado local y en más de 15 millones en el mercado asiático, donde las aletas son muy demandadas para la elaboración de sopas y brebajes con supuestas propiedades afrodisíacas.

El general Manuel Lozada, jefe de la División de Investigación Criminal, explicó que los pescadores ilegales “depredan y generan un terrible impacto contra el ecosistema marino”, ya que “cortan las aletas y arrojan los cuerpos al mar”, una práctica que contribuye al riesgo de extinción de varias especies.

Perú alberga más del 16% de especies de tiburon en el mundo

Las aletas de tiburón son altamente cotizadas en Asia por creencias populares que les atribuyen efectos para retardar el envejecimiento, mejorar el apetito, la memoria y el deseo sexual. Entre las especies más traficadas se encuentran los tiburones réquiem (Carcharhinidae) y los tiburones martillo (Sphyrnidae).

De acuerdo con la organización internacional Oceana, en el mundo existen alrededor de 400 especies de tiburones, 66 de ellas presentes en el mar peruano. De acuerdo el Decreto Supremo 021-2016-PRODUCE, esta no prohíbe el comercio de aletas de tiburón; sin embargo, la práctica de ‘aleteo’ sí, el cual implica cortar las aletas de los tiburones capturados y descartar el resto del cuerpo.

